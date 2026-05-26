TO : Daniel Pausé, élu président du comité de programmation du Terh Gal de l’ouest

Ce vendredi 22 mai 2026, les membres du comité de programmation du Terh Gal de l’ouest, ont élu Daniel Pausé, président du comité de programmation du Terh Gal de l’ouest. Le maire de Trois-Bassins et vice-président du Territoire de l’ouest est ainsi reconduit dans ses fonctions. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illsutration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

"Je suis fier car j’ai à cœur de développer nos territoires des hauts" , a déclaré Daniel Pausé.

Le comité de programmation a, en effet, un rôle décisionnel. C’est l’instance de pilotage du dispositif Leader et son rôle est de mettre en oeuvre la stratégie du Gal (Groupe d’action locale) ouest.

Pour rappel le Terh (Territoire rural des hauts) Gal de l’ouest a pour objectif principal de faire des hauts des cinq communes de l’ouest, une zone d’excellence rurale à travers ses différents axes de développement.

Cela passe par la création et le soutien des activités économiques, le développement de l’attractivité du territoire, mais également l’apport de solutions face aux problématiques spécifiques de Mafate.

Pour soutenir ces actions, le Terh Gal de l’ouest s’appuie sur Leader, un outil uropéen permettant de soutenir financièrement et d’accompagner des projets locaux privés, associatifs ou publics.

- Les équipes du Terh Gal auprès des porteurs de projet -

Projet associatif, économique, culturel ou agricole… Les équipes du Terh Gal de l’ouest accompagnent les porteurs de projets tout au long de leur parcours, de l’appui administratif au conseil pour le montage financier.

De la Chaloupe Saint-Leu à Dos d’Âne à La Possession en passant par Trois-Bassins, les équipes tiennent chaque semaine des permanences dans les Hauts des communes.