TO : les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes

Le Territoire de l'ouest informe que les inscriptions et les renouvellements aux transports scolaires, sont ouverts jusqu’au 31 juillet 2026. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Les inscriptions et renouvellements sont ouverts jusqu’au 31 juillet 2026 ici. Pour la première inscription créez votre compte famille et pour le renouvellement utilisez votre compte existant.

Préparez vos justificatifs : livret de famille, justificatif d’adresse, attestation scolaire, quotient familial Caf ou avis d’imposition selon la situation.

Si vous avez besoin d'aide, contactez le Kar’Ouest au 0 800 605 605.

Votre carte est réutilisable : ne la jetez pas.

