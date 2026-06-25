Le Territoire de l'ouest s'engage à prévenir l'abandon et réduire l'errance animale

À l'occasion de la Journée mondiale contre l'abandon des animaux, les médiateurs du Territoire de l'ouest vont à votre rencontre pour échanger sur les bons réflexes à adopter pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes, du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026. Ils vous renseigneront sur la façon d'identifier son animal, le faire stériliser, veiller à sa sécurité et le bien le traiter tout au long de sa vie. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Venez tester vos connaissances, découvrir des conseils pratiques et échanger avec nos équipes sur la lutte contre l'errance animale.

- Jeudi 25 juin | 8h30-12h30 | Super U Trois-Bassins

- Vendredi 26 juin | 7h30-12h00 | Marché Oasis du Port

- Samedi 27 juin | 7h30-12h00 | Marché forain de La Possession

- Samedi 27 juin | 7h30-12h00 | Marché forain du Front de mer de Saint-Paul

- Dimanche 28 juin | 7h30-12h00 | Citerne 46 à Saint-Leu

Chaque geste compte pour prévenir l'abandon et réduire l'errance animale sur notre territoire. Un animal n'est pas un objet que l'on abandonne, c'est un compagnon que l'on protège.