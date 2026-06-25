TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Territoire de l'ouest s'engage à prévenir l'abandon et réduire l'errance animale

  • Publié le 25 juin 2026 à 10:50
  • Actualisé le 25 juin 2026 à 11:07
Errance animale

À l'occasion de la Journée mondiale contre l'abandon des animaux, les médiateurs du Territoire de l'ouest vont à votre rencontre pour échanger sur les bons réflexes à adopter pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes, du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026. Ils vous renseigneront sur la façon d'identifier son animal, le faire stériliser, veiller à sa sécurité et le bien le traiter tout au long de sa vie. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Venez tester vos connaissances, découvrir des conseils pratiques et échanger avec nos équipes sur la lutte contre l'errance animale.

- Jeudi 25 juin | 8h30-12h30 | Super U Trois-Bassins
- Vendredi 26 juin | 7h30-12h00 | Marché Oasis du Port
- Samedi 27 juin | 7h30-12h00 | Marché forain de La Possession
- Samedi 27 juin | 7h30-12h00 | Marché forain du Front de mer de Saint-Paul
- Dimanche 28 juin | 7h30-12h00 | Citerne 46 à Saint-Leu

Chaque geste compte pour prévenir l'abandon et réduire l'errance animale sur notre territoire. Un animal n'est pas un objet que l'on abandonne, c'est un compagnon que l'on protège.

Territoire de l'ouest, Errance animale, Zoom

guest
0 Commentaires