Le Territoire de l'ouest veut affirmer sa capacité à investir pour le territoire et ses habitants

Réuni ce lundi 29 juin 2026, le conseil communautaire du Territoire de l'ouest a confirmé sa solidité financière et sa capacité à poursuivre les investissements au service du territoire et de ses habitants. Dans un contexte budgétaire très contraint pour les collectivités, l'approbation des Comptes financiers uniques (CFU) 2025 de l’Intercommunalité traduit une gestion saine et maîtrisée, permettant d'accompagner les projets des communes et de préparer les investissements des prochaines années. (Photo : Territoire de l'ouest)

- Vote des Comptes financiers uniques 2025 : une gestion financière rigoureuse et excédentaire -

Les élus ont approuvé les Comptes financiers uniques (Cfu) 2025 du budget principal ainsi que des budgets annexes des ports de plaisance ouest, de la GEMAPI, de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées.

Les résultats de l'exercice 2025 montrent une gestion saine et maîtrisée, permettant à l’intercommunalité de poursuivre les projets engagés sur le territoire. Ils se traduisent notamment par un excédent de 5,7 millions d'euros, qui contribuera à la mise en œuvre des projets du territoire.

L'effort d'investissement s’accélère, avec 63,5 millions d'euros réalisés en 2025, soit une hausse de 21 % par rapport à 2024. En intégrant les restes à réaliser, le volume atteint plus de 85 millions d'euros, soit un taux de réalisation de près de 77 %. Avec 233 euros de dépenses d'équipement par habitant, contre 145 euros en moyenne pour les communautés d'agglomération de La Réunion, le Territoire de l'ouest se place en tête des communautés d'agglomération de l’île en matière de dépenses d'équipement par habitant.

Cette solidité financière permettra aussi d'accompagner les projets portés par les communes.

- Budget supplémentaire 2026 de la Gemapi : des moyens renforcés pour la prévention des risques naturels -

Dans la continuité de l'approbation des Comptes financiers uniques 2025, le conseil communautaire a adopté le budget supplémentaire 2026 du budget annexe de la Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi).

Les crédits supplémentaires s'élèvent à 12,2 millions d'euros, portant le budget de la Gemapi à 29,2 millions d'euros pour l'année 2026. Ils permettront notamment de financer de nouveaux travaux de prévention des inondations, de gestion du trait de côte et d'entretien des ouvrages de protection, afin de renforcer la résilience du territoire face aux risques naturels.

- Le rapport de performance 2025 souligne le dynamisme des actions de l’intercommunalité -

Le rapport de performance 2025 retrace le bilan annuel des actions menées par le Territoire de l'ouest et permet d'apprécier l'avancement des projets ainsi que l'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2025. Les élus communautaires en ont pris acte lors de cette séance.

Articulé autour de 4 grandes orientations stratégiques, ce document rend compte des actions conduites par le Territoire de l'ouest pour :

- Réaliser une politique d'aménagement et de développement économique

ambitieuse ;

- Offrir des services publics de qualité ;

- Renforcer les politiques de cohésion sociale et territoriale ;

- Préparer le territoire aux défis du changement climatique.

Le rapport de performance met notamment en lumière la poursuite des grands projets structurants du territoire, parmi lesquels figurent : le développement de l'Écocité Phaonce, l'aménagement de la zone

industrialo-portuaire, le futur centre funéraire intercommunal, ou encore, le développement des zones d'activités économiques et du Pôle innovation ouest

(Pio). Il retrace également les actions menées en faveur du développement touristique, de la valorisation des ports de plaisance, du renforcement des transports publics, de la gestion des déchets, de l'amélioration des réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que les politiques conduites en faveur de l'habitat, du développement des Hauts, de l'insertion, de la culture, de la transformation numérique et de la préservation de l'environnement.

Véritable outil d'évaluation des politiques publiques, ce rapport permet d’évaluer les résultats des actions engagées et d'orienter les priorités du Territoire de l'ouest au service des habitants.

- Le Territoire de l'ouest accompagne la commune de La Possession dans le renouvellement de sa dénomination de « commune touristique » -

Le Territoire de l'ouest poursuit son accompagnement des communes dans leurs démarches de reconnaissance touristique. Dans ce cadre, le conseil communautaire a approuvé le dossier de demande de renouvellement de la dénomination de « commune touristique » pour la commune de La Possession.

Obtenue en 2021, cette reconnaissance, qui arrive à échéance en novembre 2026, distingue les communes engagées dans le développement et la valorisation d’une offre touristique de qualité. La commune de La Possession remplit l'ensemble des critères requis, notamment grâce à une offre d'hébergement adaptée, une programmation culturelle et événementielle dynamique, ainsi qu'à la qualité de l'accueil touristique proposé sur le territoire.

L'engagement du Territoire de l'ouest en faveur du développement touristique s'est notamment traduit par l'ouverture, en avril 2025, d'un Bureau d'Information Touristique (Bit) à La Nouvelle, au cœur de Mafate. Construit par le Territoire de l'ouest et mis à disposition de l'Office de tourisme intercommunal de l'ouest (Oti Ouest), cet équipement a accueilli plus de 12 000 visiteurs en 2025, devenant ainsi le bureau d'information touristique le plus fréquenté du territoire.

À ce jour, 4 des 5 communes du Territoire de l'Ouest bénéficient d'une reconnaissance touristique de l'État : Saint-Paul est classée « station de tourisme », tandis que La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins sont reconnues « communes touristiques ».