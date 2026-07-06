Le Territoire de l'ouest lutte contre l'errance et la prolifération animale

Pour lutter contre la prolifération animale, limiter l’errance et prévenir les abandons, le Territoire de l’Ouest propose une aide à la stérilisation pour les foyers éligibles. Ce dispositif s’adresse aux habitants de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Jusqu’à deux animaux par foyer et par an, chiens et chats, mâles et femelles, peuvent être stérilisés. La stérilisation est réalisée par un vétérinaire sous conditions de ressources. L’identification de l’animal est obligatoire et reste à la charge du propriétaire. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Une chatte stérilisée permet d'éviter 600 naissances sur 3 ans et une chienne stérilisée, 400 naissances sur 3 ans.

C’est la raison pour laquelle la stérilisation est indispensable pour lutter contre la prolifération des chiens et des chats et éviter ainsi leur mise en fourrière et l’euthanasie de nos animaux de compagnie.

- Le Territoire de l’ouest propose la stérilisation animale gratuite pour les foyers éligibles -

La stérilisation est un acte chirurgical fait par un vétérinaire. Elle a donc un coût conséquent. Pour aider les foyers éligibles en fonction du revenu fiscal de référence, le Territoire de l’ouest mène des opérations de stérilisation depuis plusieurs années.

- Faire la demande en ligne -

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne en respectant les conditions obligatoires pour avoir accès à la stérilisation animale gratuite :

- Habiter l’une des communes du Territoire de l’Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu.

- Justifier d’un revenu fiscal de référence : inférieur à 18.000 euros pour une personne célibataire et inférieur à 36.000 euros pour un couple marié/pacsé.

- Seuls 2 animaux (femelles et/ou mâles) seront stérilisés par foyer et par an.

- Procéder obligatoirement à l’identification de son animal. Cet acte est à la charge du propriétaire (40 euros TTC).

- Pièces à fournir au Territoire de l’ouest -

- Pièce d’identité du propriétaire et justificatif d’adresse de moins de 6 mois (facture électricité, eau, etc.)

- Justificatif sur le revenu N-1

- Certificat d’identification de l’animal (si l’animal est déjà identifié).

À noter que l’identification de l’animal, qui est obligatoire, reste à la charge du propriétaire. Pour plus d’informations sur l’identification des animaux de compagnie c'est ici.

- Vous pouvez également effectuer votre demande… -

- En vous rapprochant des conseillers numériques de votre commune.

- Sur rendez-vous en appelant le numéro vert du Territoire de l’ouest : 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion, du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h).

- Les associations de protection animale peuvent aussi en bénéficier-

Tout comme les foyers éligibles du Territoire de l’ouest, les associations de protection animale peuvent également bénéficier de ce dispositif de stérilisation gratuite dans la limite de :

- 30 animaux tous confondus (mâles et / ou femelles) par an et par association domiciliée sur le territoire

- 20 animaux tous confondus (mâles et / ou femelles) par an et par association domiciliée hors territoire justifiant d’une activité sur le territoire de l’ouest

Pièces à fournir au Territoire de l’ouest :

Les associations doivent fournir les justificatifs suivants par e-mail à l’adresse [email protected], pour garantir qu’il s’agit bien d’une association de protection animale et s’assurer de la traçabilité des animaux :

- Récépissé de déclaration en Préfecture de l’association

- Statuts de l’association

- Registre entrées/sorties mentionnant le lieu de capture de l’animal (impérativement sur le Territoire de l’ouest) et l’adresse de placement de l’animal (famille d’accueil, adoptante, refuge, …)

- Certificat d’identification de l’animal (si l’animal est déjà identifié).

Cette opération est cofinancée par l’État au titre du Contrat de convergence et de transformation 2024-2027.