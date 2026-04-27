Le Territoire de l'Ouest, engagé dans la lutte contre le mal-logement

À l’occasion de la présentation du rapport de la Fondation pour le Logement des Défavorisés, le Territoire de l’Ouest réaffirme son engagement dans la lutte contre le mal-logement. Nous publions le communiqué de l'intercommunalité ci-dessous. (Photos : Territoire de l'Ouest)

Le Territoire de l'Ouest - Île de La Réunion engagé dans la lutte contre le mal-logement

À l’occasion de la présentation du rapport de la Fondation pour le Logement des Défavorisés, le Territoire de l’Ouest réaffirme avec force son engagement dans la lutte contre le mal-logement.

Sur notre territoire, plus de 13 000 demandes de logement social restent en attente, tandis que de nombreuses familles vivent encore dans des conditions précaires, indignes ou dangereuses. Face à cette réalité, la responsabilité de l’intercommunalité est claire : agir, sans détourner le regard.

Depuis 2021, cette mobilisation s’est structurée autour d’engagements concrets, aujourd’hui renforcés par notre plan territorial « Logement d’Abord » (PLATO). Le Territoire de l’Ouest a pour ambition de proposer une réponse globale et coordonnée, allant de l’accueil d’urgence à l’accès durable au logement, en passant par la prévention des ruptures et l’accompagnement des parcours de vie.

Plusieurs actions majeures illustrent cette dynamique :

- La création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence pour répondre immédiatement aux situations de détresse

- Le renforcement des dispositifs d’accueil, d’orientation et de mise à l’abri

- Le développement de solutions de logement adaptées et durables

- La lutte active contre l’habitat indigne, grâce à des outils structurés et des moyens renforcés

Les besoins restent considérables : en 2024, plus de 6 000 demandes de mise à l’abri n’ont pu aboutir faute de places disponibles. Ce constat nous oblige à aller plus loin, en renforçant à la fois nos capacités d’intervention et notre coordination avec l’ensemble des acteurs.

La signature de la Déclaration des droits des personnes sans-abri s’inscrit dans cette continuité. Elle porte une conviction simple et essentielle : l’absence de domicile ne retire aucun droit.

Le Territoire de l’Ouest poursuit ainsi un cap clair : construire, avec ses partenaires, des réponses durables face au sans-abrisme, au mal-logement et à l’habitat indigne, avec une exigence constante de dignité, de solidarité et de responsabilité.