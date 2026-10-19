TO : à Saint-Paul, le festival Dann Ker Lé O fait escale à Tan Rouge

Le samedi 24 octobre 2026, le festival Dann Ker Lé O s'installe au C.A.S.E. de Tan Rouge, dans les Hauts de Saint-Paul, à partir de 14h30. Au programme de cette manifestation gratuite : contes, cirque, théâtre, danse traditionnelle et concerts, avec notamment les Talents des O et Zanmari Baré. Porté par le Territoire de l'Ouest et le Séchoir, cet événement met à l'honneur la culture réunionnaise et les artistes des Hauts. Nous publions ci-dessous le post du Territoire de l'ouest : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)