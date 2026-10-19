Territoire de l'ouest : la concertation citoyenne au cœur des échanges au Congrès des intercommunalités

Le Territoire de l'Ouest a participé au 36e Congrès des intercommunalités de France, organisé à Dunkerque. Irchad Omarjee, vice-président en charge de l'Écocité, y a présenté la démarche "Ouest 2040", consacrée à l'aménagement durable et à la participation citoyenne. Cette concertation a permis de recueillir plus de 2.000 questionnaires, 1.454 contributions et de mobiliser plus de 800 participants lors d'ateliers et de visites. Retrouvez, ci-dessous, la publication du Territoire de l'ouest : (Photo : Territoire de l'Ouest)