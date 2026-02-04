TO : incendie dans un entrepôt au Port, fermeture momentanée de la déchèterie de la ZA

Le Territoire de l'Ouest informe ses usagers qu’en raison de l’incendie de l’entrepôt bois situé à proximité de la déchèterie de la ZA du Port, la collectivité est contrainte de retarder l’ouverture de l’équipement. Nous publions le communiqué ci-dessous : (Photo TO)

Nous remercions les usagers d’utiliser les autres déchèteries du territoire, en attendant la réouverture.

Avant tout déplacement, il est conseillé de consulter la Météo des Déchèteries, disponible sur le site internet et l’application mobile. Ce service informe en temps réel de l’état de remplissage des caissons, avec une actualisation toutes les deux heures, afin d’optimiser les trajets et les dépôts.

Merci pour votre compréhension.