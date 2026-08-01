TO : la Rando vélo intercommunale de l’Ouest de retour

La Rando vélo intercommunale de l’Ouest revient le dimanche 30 août 2026. Deux circuits sont proposés, avec une arrivée commune à la Grotte du Peuplement à Saint-Paul. Le premier circuit se situe au départ de la Place Festival à la Possession : 32 km et le deuxième au départ du Parc du 20 Décembre à Saint-Leu : 29 km. L’événement est gratuit, accessible à partir de 12 ans et le port du casque est obligatoire. (Photo d'illustration : Territoire de l'ouest)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 26 août 2026 ici.