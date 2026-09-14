TO : "Ombres Tressées", un loboratoire de recherche-création au Frac de Saint-Leu

Le Territoire de l'Ouest soutient "Ombres Tressées", un laboratoire de recherche-création, organisé par le Frac et le programme de coopération régionale Interreg "La route des plantes, le chant des forêts", en partenariat avec le laboratoire de Design Ndao Hanavao. Du 14 septembre au 14 novembre 2026, à la maison du Frac Réunion, à Piton Saint-Leu, artisans, artistes, designers et architectes de La Réunion et de Madagascar se réunissent autour du tressage des fibres végétales de l’océan Indien. (Photo d'illustration Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Vacoa, choca, feuille coco… À cette occasion, le savoir-faire ancestral réunionnais est exploré pour imaginer de nouveaux usages dans l’art, le design et l’architecture, tout en valorisant les matériaux biosourcés et les filières locales. "Une rencontre entre patrimoine, création et innovation, pour tisser des liens entre le passé et l’avenir", se réjouit le Territoire de l'Ouest.

Les temps forts :

• 14 → 18 septembre : laboratoire de recherche-création

• 19 septembre : restitution publique + atelier de préparation de la matière végétale

• 25 septembre → 14 novembre : exposition collective « Ombres Tressées »