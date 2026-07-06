TO : un Ron kozé lé o dédié à l’agritourisme

Faire visiter son exploitation, vendre les produits de sa ferme, l’agritourisme est un sujet qui attire de plus en plus. Lors de ce troisième Ron kozé de l’année, le 29 juin 2026, plusieurs dizaines de d’agriculteurs sont venus rechercher des informations sur cette nouvelle activité. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo : Territoire de l'ouest)

- Diversifier son activité -

Exploitants agricoles, éleveurs, maraîchers ou encore canniers en reconversion, des profils variés mais une ambition commune : diversifier son activité.

C’est le cas de Jean-Jacques Paraveman. Cet exploitant agricole en agroforesterie fait également de l’élevage. « On aimerait recevoir et garder les touristes sur notre exploitation située à la Saline-les-Hauts, en leur proposant des produits de la ferme bio », explique-t-il.

S’il a trouvé des réponses à certaines de ces questions, il reste toutefois, perplexe : « La réglementation est vraiment drastique », poursuit-il.

L’agritourisme est, en effet, soumise à de nombreuses règles car c’est une prolongation de l’activité principale qui doit être agricole. Un préalable qui soulève de nombreuses questions : aménagement et construction, changement de destination, temps d’instruction des dossiers…

- L’équipe du Terh Gal aux côtés des agriculteurs -

Lors de ce Ron lozé lé o, l’équipe du Terh Gal de l’ouest, ainsi que la Chambre d’agriculture et le Comité Réunionnais du tourisme ont apporté des premières réponses aux interrogations :

« L’équipe du Terh Gal de l’ouest est l’une des premières portes d’entrée des agriculteurs et en fonction des besoins on les orientera vers nos partenaires », affirme Olivier Xitra, animateur territorial au sein de la Cellule leader.

Les instructeurs du fond européen vont ensuite accompagner les porteurs de projet lors du montage de demande de subvention Leader. « Les agriculteurs peuvent bénéficier d’une aide pour un projet agritouristique dont le coût est inférieur à 20 000 euros », poursuit-il.

Pour bien préparer son projet, il est conseillé aux exploitants agricoles de réaliser des études de marché, de contacter des équipes du Terh Gal de l’ouest.