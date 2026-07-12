Tournée de la santé à La Possession : cap sur une alimentation saine

À La Réunion, le diabète et l'obésité représentent des enjeux majeurs de santé publique. Pour sensibiliser petits et grands aux bienfaits d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique, la Tournée de la Santé vous donne rendez-vous avec Brice Liie le jeudi 16 juillet 2026 de 8h30 à 11h30, place des sabliers près du Kaz Fami à Moulin Joli (La Possession) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, le diabète et l'obésité représentent des enjeux majeurs de santé publique. Pour sensibiliser petits et grands aux bienfaits d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique, la Tournée de la Santé vous donne rendez-vous avec Brice Liie le jeudi 16 juillet 2026 de 8h30 à 11h30, place des sabliers près du Kaz Fami à Moulin Joli (La Possession)

Au programme :

- Stand de prévention et atelier bien-être,

- Activités sportives,

- Atelier culinaire avec Pépé José,

- Professionnels et associations à votre écoute.

Pour plus d'infos : 0262 71 10 90.