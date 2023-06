Un hommage à Thérésien Cadet a été rendu à Saint-Denis

Un hommage à Thérésien Cadet a été rendu ce mercredi 21 juin 2023, à la bibliothèque universitaire des sciences, à Saint-Denis, en présence de Jean-Pierre Chabriat, en charge de l'enseignement supérieur, la recherche, et la transition énergétique. Botaniste de son vivant, Thérésien Cadet était reconnu pour son expertise et son dévouement à la botanique. Son travail a été salué par de nombreuses distinctions, et il a été un mentor pour de nombreux étudiants et chercheurs intéressés par la flore de La Réunion (Photo: conseil régional)