Un Village lé O organisé au CASE de Ravine Daniel, dans les Hauts de La Saline

Portée par la Ville de Saint-Paul, un Village lé O a été organisé au CASE de Ravine Daniel, dans les Hauts de La Saline ce vendredi 16 octobre 2026. Cette matinée de proximité a réuni habitants, associations et partenaires autour de préoccupations concrètes du quotidien : mieux manger, faire des économies, réparer plutôt que jeter, accéder aux outils numériques et trouver des informations sur l’emploi et l’insertion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Ville de Saint-Paul)

Autour du marché VRAC de Saint-Paul, plusieurs acteurs étaient mobilisés : Maoteo et Pot en Ciel Kréol pour l’alimentation responsable, la Karavan de l’Économie sociale et solidaire de l’Ouest avec Emmaüs Agame, Runway et Ekopratik pour le réemploi et la réparation, ainsi que France Travail, la MIO, TERH GAL Ouest, le CCAS, War Domain, l’association Ansamb Villentroy et le dispositif itinérant Mobi CAF pour l’information et l’accompagnement des habitants. Une initiation à la Zumba, proposée par Bouger O, a également rythmé la matinée.

Cette action s’inscrit dans la démarche d’"aller-vers" portée par la Ville et dans le cadre du Contrat de Ville "Engagements Quartiers 2030".

L’objectif : rapprocher les services des habitants, faciliter l’accès aux dispositifs existants et favoriser les opportunités d’emploi et d’insertion.