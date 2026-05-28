Vakans dann Port : inscriptions pour les centres de loisirs 2026

La ville du Port via le CCAS, met en place les centres de loisirs - Accueil de mineurs sans hébergement du 16 juillet au 11 août 2026 avec pour thème : "Ansamb pou un méyer santé". Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Régie monétique. Les inscriptions auront lieu du 2 au 10 juin 2026 (Photo : ville du Port)
Au programme, les enfants auront entre autres :
- Visite de la caserne des pompiers avec divers ateliers
- Contes sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le TO
- Le village des "Petits débrouillards" sur l’école René MICHEL
- Une journée sur la thématique "Sécurité et bien-être" pour les grands au CSM
- Une journée sur la thématique "le jardin des arts et du bien-être" pour les petits au CSM
- Spectacle final au Kabardock
- Sortie pédagogique à la maison du volcan (film 3D + animations)
- Spectacle dans le cadre du projet "KADADAK" avec le TSA
- Ateliers dans le cadre du festival "JAZZ DANN PORT"
Et bien d’autres activités.
Les pièces à joindre : livret de famille, attestation CAF, certificat médical. Plus d’infos : 0692 69 43 00 ou 0262 43 91 70.