Vakans dann Port : inscriptions pour les centres de loisirs 2026

La ville du Port via le CCAS, met en place les centres de loisirs - Accueil de mineurs sans hébergement du 16 juillet au 11 août 2026 avec pour thème : "Ansamb pou un méyer santé". Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Régie monétique. Les inscriptions auront lieu du 2 au 10 juin 2026 (Photo : ville du Port)

Au programme, les enfants auront entre autres :

- Visite de la caserne des pompiers avec divers ateliers

- Contes sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le TO

- Le village des "Petits débrouillards" sur l’école René MICHEL

- Une journée sur la thématique "Sécurité et bien-être" pour les grands au CSM

- Une journée sur la thématique "le jardin des arts et du bien-être" pour les petits au CSM

- Spectacle final au Kabardock

- Sortie pédagogique à la maison du volcan (film 3D + animations)

- Spectacle dans le cadre du projet "KADADAK" avec le TSA

- Ateliers dans le cadre du festival "JAZZ DANN PORT"

Et bien d’autres activités.

Les pièces à joindre : livret de famille, attestation CAF, certificat médical. Plus d’infos : 0692 69 43 00 ou 0262 43 91 70.