Vakans dann Port : ouverture des centres de loisirs pour les petits vacanciers

519 petits Portois âgés entre 3 et 12 ans profitent des vacances en participant à des activités jusqu'au 19 janvier 2026 dans les centres de loisirs par le ALSH (Accueil de mineurs sans hébergement). Réparti en 7 groupes scolaires, le temps des vacances se transforme en véritable lieu de découvertes, de jeux et de partage. Le thème de cette année : "Kiltir, mon centre son zistwar", l'objectif est de valoriser l'identité, la culture et la transmission. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Au programme :

- Sorties pédagogiques

- Ateliers manuels et créatifs

- Activités physiques et ludiques

Des temps forts viendront rythmer ces vacances, avec un moment de clôture convivial dans tous les centres.

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville du Port avec le soutien de la CAF.