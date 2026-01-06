Le Port : retour de Thanos Mrb sur le ring de pancrace le 21 janvier

Après une saison exceptionnelle, Thanos Mrb s’apprête à relever un nouveau défi : son tout premier combat en pancrace (sport de combat pieds-poings incluant la lutte debout et au sol) le 21 janvier 2026, face à un champion de La Réunion. Un combat à haut risque, dans une discipline qui n’est pas la sienne mais le boxeur reste fidèle à son ADN : ne jamais reculer devant un challenge. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Thanos Mrb va se présenter fort d’un palmarès sans défaite en 2024-2025. Engagé chez les -86 kg - sa nouvelle catégorie - il affiche 8 victoires pour autant de combats disputés notamment à l’international. Il a décroché deux médailles d’or WKN en Afrique du Sud, le trophée du meilleur combat à Maurice et surtout une ceinture WKN en Tunisie face au champion en titre.

Derrière Thanos le combattant, il y a le Portois Steven Morby, 29 ans, 84 kg, 1m77. Un parcours marqué par certains mauvais choix et de la fierté. La boxe a été sa bouée de sauvetage. D’abord boxe anglaise en 2012, puis pieds poings kick boxing et k1, disciplines bien plus développées à La Réunion.

"Je veux atteindre le niveau professionnel, me faire ma place dans l’arène et graver mon nom dans la boxe » confie Steven Morby. Pour y arriver, il s’entraine cinq fois par semaine au sein de la Team Thanos avec son coach Nico. Son message est clair : « La chance n’existe pas. Il n’y a que le travail, la discipline et l’exigence qui vous amènent à vivre votre rêve, peu importe le temps que ça prend".

Steven Morby compte bien continuer à écrire son nom sur les rings et sans brûler les étapes.