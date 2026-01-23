Voeux de la CCIR : Pierrick Robert dresse le bilan 2025 et affiche un optimisme prudent pour 2026

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), Pierrick Robert, a adressé ses voeux à la presse ce vendredi 23 janvier 2026. Un rendez-vous annuel, qu'il a tenu à distinguer d'un simple exercice de communication, pour dresser le bilan d'une année 2025 jugée "exigeante" et esquisser les perspectives pour 2026. (Photos rb et vg/www.imazpress.com)

"Ce rendez-vous est un moment essentiel de la vie institutionnelle pour rendre compte des actions menées au service des entreprises réunionnaises", a-t-il rappelé en préambule.

- Une année 2025 marquée par les crises -

Inflation persistante, difficultés de recrutement, tensions sur les approvisionnements, hausse des coûts logistiques et incertitudes politiques : l’année écoulée a mis les entreprises réunionnaises à rude épreuve.

"2025 a été une année de tous les dangers", souligne Pierrick Robert. "Les entreprises ont connu de grandes difficultés, avec un nombre important de défaillances, une baisse de la consommation et des marchés qui ne sont pas sortis".

Face à ce contexte, la CCIR a affirmé son rôle de "bouclier économique", à travers, entre autres, le déploiement d'une cellule d'accompagnement des entreprises en difficultés, déstinée à orienter les dirigeants vers des solutions concrètes.

- Étaler les charges et défendre les dispositifs clés -

Parmi les combats menés par la CCIR, celui de l’étalement des dettes sociales et fiscales figure en bonne place. "Dès le début de la mandature, nous avons porté cette demande. Aujourd’hui, nous voyons le bout de ce combat", s’est félicité le président, indiquant que l’inscription de cette mesure dans le Plan de loi de financement 2026 est désormais attendue.

Autre dossier sensible : la Lodéom, dispositif régulièrement menacé de réforme. "Il est toujours en sursis, mais nous avons obtenu une première victoire et nous continuerons à nous battre", a-t-il assuré.

- Facturation électronique et transitions : un virage incontournable -

La facturation électronique, dont l’échéance est fixée à septembre de cette année, constitue l’une des priorités de la CCIR pour 2026. Des ateliers ont déjà été mis en place et seront renforcés. "C’est un changement radical. Les entrepreneurs doivent se mobiliser et se renseigner dès maintenant", a insisté Pierrick Robert.

Plus largement, la Chambre entend accompagner les entreprises dans leurs transitions numériques, environnementales et démographiques, devenues incontournables pour rester compétitives.

La CCIR mise également sur une action de proximité, avec la poursuite des dispositifs déjà en place et destinés à aller à la rencontre des petites entreprises, y compris dans les Hauts et les écarts. La Chambre souhaite également renforcer l’attractivité des métiers en tension, en particulier dans l’hôtellerie-restauration, via le Centhor.

- 2026 : une année de construction -

Si la prudence reste de mise, le président de la CCIR affiche un optimisme mesuré pour l’année à venir. "2026 sera une année exigeante, mais avec plus de visibilité, plus de marchés et davantage de collaborations", espère-t-il.

La Chambre entend renforcer sa présence sur le terrain, avec des techniciens qui pourraient se déplacer une fois par mois dans les mairies, afin de rester au plus près des réalités économiques locales.

"Nous ne pouvons pas rester éternellement dans la crise. 2026 doit être une année de construction : construire une économie réunionnaise plus forte et accompagner les transitions sans laisser personne de côté", a conclu Pierrick Robert.

