Zartizan Péi : rendez-vous ce samedi au port de plaisance de Saint-Gilles

Ce samedi 16 mars, le port de Saint-Gilles accueille le marché artisanal "Zartizan Péi". Artisans passionnés, créations uniques, ambiance festive seront au rendez-vous, comme l'indique le communiqué du Territoire de l'ouest (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

De 10h à 20h30, venez flâner entre les stands de plus de 60 exposants et découvrez : des bijoux, des sculptures, des peintures, des objets de décoration, des vêtements, accessoires et du terroir ! Zartizan Péi, c’est l’occasion idéale de trouver des cadeaux originaux et de soutenir l’artisanat local.

- Profitez des offres du port de plaisance -

Pour cette nouvelle édition de "Zartizan péi", les Ports de Plaisance Ouest ont invité l’Office de Tourisme Intercommunal et ses partenaires afin de vous proposer des tarifs spéciaux lors de votre baptême de plongée, ainsi que pour vous initier à d’autres activités incontournables du Territoire de l’Ouest.

Coucher de soleil et musique péi sur le port de plaisance de Saint-Gilles…

Pour une ambiance encore plus festive et conviviale, venez chantez et dansez au rythme des plus grands succès de la musique réunionnaise avec le groupe Rundia lors d’un showcase en plein air à 18h30.

Zartizan Péi, c’est une journée à partager en famille ou entre amis rendez-vous le 16 Mars au Port de Plaisance de Saint-Gilles.

