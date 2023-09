Éboulement, une femme enceinte évacuée d'un navire, trahi par un caniche

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 28 au vendredi 1er septembre le voici : Un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne (Savoie) a entrainé une suspension du trafic ferroviaire et des poids lourds sur un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord. Frappé par une tempête, un navire n'a pu accoster en Corse. Mais pourtant à bord, une femme était sur le point d'accoucher. L'un des chefs de la Camorra, Luigi Cacciapuoti, a été arrêté en Italie le 25 août dernier... grâce à un caniche.

Un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne (Savoie) après un épisode caniculaire suivi de fortes pluies a entrainé une suspension du trafic ferroviaire et des poids lourds sur un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord.

Dimanche vers 17H15, "plusieurs blocs de rochers représentant un volume d'environ 700 m3" ont percuté l’écran de protection installée sur la RD 1006, dans un "secteur particulièrement surveillé" sur la commune de Saint-André, à La Praz, a expliqué la préfecture de Savoie dans un communiqué.

L'éboulement est survenu lors d'un "épisode pluvieux avec des ruissellements importants qui a suivi un épisode caniculaire dans toutes les Alpes", a expliqué Denis Roy, responsable du centre de montagne Alpes du Nord de Météo France.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un important panache de poussière basculer d'une falaise et s'abattre sur la départementale jouxtant la voie ferrée et l'autoroute A43 en contrebas.

Fort heureusement, la RD 1006 avait été fermée une demi-heure avant l'éboulement après une "chute de bloc unitaire", a précisé à l'AFP Jean-Philippe Laplanche, directeur départemental des infrastructures. Le département était en alerte jaune orage et on est "très vigilant sur ce type d’événement" qui peut affecter les infrastructures, a-t-il dit en soulignant que ces phénomènes "s'accélèrent avec le changement climatique".

Dans la nuit de lundi à mardi, le navire Mega Andrea de la compagnie maritime Corsica Ferries, qui devait relier Toulon et l'Île-Rousse, a dû dévier de son parcours à cause de fortes rafales de vent et de la pluie. Durant de longues heures, en raison de ces conditions météorologiques extrêmement défavorables, le navire a été tenu au large de la côte.

Seulement, à bord du bateau, se trouvait une femme enceinte de sept mois sur le point d'accoucher, relate BFM TV. Aux alentours de 22h, l'équipage du Mega Andrea a donc dû se résoudre à appeler les pompiers à l'aide. A alors débuté une opération périlleuse en pleine mer.

Malgré les événements qui se déchaînaient, les pompiers sont parvenus à prendre la jeune femme en charge et à l'hélitreuiller. Selon Corse-Matin, l'appareil a d'abord dû se poser à l'aéroport de Poretta avant que le Samu ne prenne le relais. Elle a finalement pu être transférée à l'hôpital de Bastia, où elle a accouché. Elle et son bébé se trouvent désormais en parfaite forme.

Le 25 août, les carabiniers ont publié un communiqué de presse annonçant la fin "d'une chasse à l'homme de plusieurs mois" avec l'arrestation du chef du clan qui porte son nom dans la commune de Villaricca, dans la province de Naples.

Recherché depuis le mois de février, l'homme de 64 ans a été condamné à une peine de 15 ans de prison pour "association de type mafieux".

Et c'est un caniche qui a permis aux autorités de localiser le patron de la Camorra. L'enquête menée par les carabiniers, sous la coordination de la direction anti-mafia du district de Naples, avait déjà permis de déterminer que le fugitif se trouvait aux alentours de la commune de Villaricca, sans toutefois connaître son lieu précis de résidence. "Jusqu'au jour où un petit chien et le flair des enquêteurs ont donné un indice sur sa cachette", détaillent les autorités dans leur communiqué.

Les carabiniers ont d'ailleurs publié, sur X (ex-Twitter), une vidéo de cette interpellation.

Luigi Cacciapuoti a été incarcéré à la prison de Secondigliano et la femme qui l'accompagnait, propriétaire du caniche, a été interpellée "pour complicité, aggravée par des modalités mafieuses", indiquent les carabiniers.

