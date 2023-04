Échéances, déclaration en ligne... Tout ce qu'il faut savoir sur les impôts 2023

La Direction régionale des finances publiques de La Réunion a rendu publiques ses indications concernant la déclaration d'impôts 2023 : calendrier, démarche à distance, situations particulières, nouveautés fiscales... Nous publions ci dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

- Déclaration de ses revenus 2023 -

La déclaration en ligne

En 2022, ce sont près de 91,17 % des foyers fiscaux (soit 489 518 de foyers fiscaux) qui ont déclaré leurs revenus 2021 en ligne ou de manière automatique.



C'est simple : votre déclaration est personnalisée en fonction des rubriques et annexes que vous avez l'habitude de remplir et vous obtenez immédiatement le montant de votre impôt.



C'est souple : vous avez des délais supplémentaires et vous pouvez corriger autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la date limite.



C'est sécurisé : vous recevez un courriel de confirmation et un accusé de réception est disponible à tout moment dans votre espace.

- Calendriers et échéances -

- Les chiffres -

Le comportement des contribuables

Plus de 32 279 actions dans "Gérer mon prélèvement à la source" en 2022, dont :

10 330 de modifications de taux ou d’acomptes dont :



– 349 créations ou augmentations d’un acompte

– 168 suppressions d’un acompte

– 5 581 modulations à la hausse

– 4 227 modulations à la baisse

4 596 changements de situation de famille

9 700 changements de coordonnées bancaires

Les réductions et crédits d’impôts : modulation ou suppression anticipée de l’avance

Le bilan des actions effectuées fin 2022 :

– Modulation baisses effectuées par un agent à la demande de l'usager : 1

– Baisses effectuées directement en ligne par les usagers : 367

Total des baisses : 368

– Renonciations effectuées par un agent à la demande de l'usager : 7

– Renonciations effectuées directement en ligne par les usagers : 1 073

Total des renonciations : 1 080

Soit un volume total de 1 448 contre 1 395 en 2021

Les réductions et crédits d’impôts : versement de l’avance

Un nombre de contribuables bénéficiant de l’avance et des montants versés qui s’avère stable d’une année sur l’autre : en janvier 2023, 66 663 foyers fiscaux à La Réunion ont bénéficié de cette avance de 60 % pour un montant total de 55 775 653 € d’euros et un

montant moyen de 836 €.

En janvier 2022, 60 431 foyers fiscaux à La Réunion ont bénéficié de cette avance de 60 % pour un montant total de 48 177 343€ d’euros et un montant moyen de 797 €.

- Nouveautés fiscales pour 2023 -

Les mesures en faveur du pouvoir d’achat

L’augmentation du plafond annuel des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées de 5 000 € à 7 500 €. L’augmentation du plafond de dépenses du crédit d’impôt pour frais de garde des enfants de moins de 6 ans de 2 300 € à 3 500 € par enfant.



Revalorisation du barème kilométrique de 5,4 % : la déduction des frais de covoiturage engagés par un salarié pour les trajets

qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail en cas d’option pour la déduction des frais réels.

L’exonération fiscale des pourboires pour les rémunérations n’excédant pas 1,6 Smic au titre des mois concernés.

L’exonération de la Prime de partage de la valeur (PPV) à l’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile.



L’exonération d’impôt sur les revenus de la monétisation des jours de repos ou de RTT dans la limite de 7 500 € pour les salariés du secteur privé et agricole.

Gérer ses biens immobiliers

Profitez de la déclaration de vos revenus en ligne pour déclarer l’occupation de votre logement.

En 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est définitivement supprimée. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les locaux vacants.

Afin d’identifier les locaux qui doivent être imposés à ce titre, le législateur a mis en place cette nouvelle formalité déclarative obligatoire à destination de l’ensemble des usagers propriétaires.

Le propriétaire profite de sa déclaration de revenus pour effectuer également sa déclaration d’occupation à l’aide du nouveau service en ligne "Gérer mes biens immobiliers".

Les nouveautés de la déclaration en ligne

Élargissement de la déclaration fiscale et sociale fusionnée aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et aux agriculteurs, soit plus de 800 000 professionnels.

Crédits d’impôt services à la personne : il est désormais demandé à l’usager d’indiquer la nature des services auxquels il a eu recours en 2022, en cliquant sur l’icône crayon en fin de ligne.

"Gérer mes biens immobiliers" : il est rappelé à l’usager propriétaire, qui se trouve déjà dans son espace personnel pour déclarer ses revenus, qu’il a jusqu’au 30 juin 2023 pour déclarer en ligne l’occupation de son ou ses logements via l’onglet "Mes biens immobiliers".

- Déclaration automatique et prélèvement à la source -

- La sortie de la déclaration automatique



Les usagers qui étaient éligibles à la déclaration automatique en 2022 mais qui ne le sont plus en 2023 seront informés qu’ils doivent déposer cette année une déclaration de revenus :par courriel (mi-avril) s'ils ont opté pour ne plus recevoir de déclaration au format papier ;par message sur leur déclaration s’ils n’ont pas opté.

De manière générale, les usagers qui ont déclaré certains régimes spécifiques l’année dernière (journalistes, assistants maternels, non-résidents...) restent exclus du périmètre de la déclaration automatique.

La déclaration en mode prélèvement à la source



La déclaration présente, en plus des revenus, le montant de retenue à la source effectuée par chaque verseur de revenus. L’ensemble des montants est modifiable si une erreur est constatée.

Retrouvez sur la déclaration de revenus le détail de tous les prélèvements à la source réalisés en 2022.

Vérifiez ces informations.

Dans les rares cas où ces informations ne sont pas exactes, les modifier.

L’avis d’impôt sur le revenu



Les 3 situations qui peuvent se présenter :L’impôt calculé à partir de la déclaration des revenus déposée sera comparé au montant déjà prélevé à la source en 2022 et, le cas échéant, à l’avance de réductions et crédits d’impôt versée en janvier 2023.Ainsi, lors de la réception de l’avis d’impôt sur les revenus 2022, trois situations pourront se présenter :

Soit l’usager aura un montant à payer (Exemple : une augmentation de revenus en 2022 mais pas de signalement dans "Gérer mon prélèvement à la source" sur impots.gouv.fr).

Soit l’usager n’aura (plus) aucune somme à payer.



Soit l’usager sera bénéficiaire d’un remboursement.

- Services en ligne -

Le site impots.gouv.fr propose de nombreux services pour faciliter les démarches des usagers sans se déplacer.

Les services accessibles sans authentification

Depuis la page d’accueil Particulier d'impots.gouv.fr



Calculer son impôt grâce aux simulateurs :



• de calcul de l’impôt sur le revenu mis à jour chaque année

• des frais kilométriques

• de calcul de l'IFI (impôt sur la fortune immobilière)



Télécharger les formulaires de déclaration

Prendre rendez-vous avec son service : rubrique "Contact et RDV"

Vérifier un avis d’impôt sur le revenu.

Les services accessibles avec authentification

- Utilisez vos services en ligne dans votre espace particulier sécurisé

- Déclarer vos revenus et corriger votre déclaration

- Consultez et téléchargez vos documents fiscaux

- Gérez votre prélèvement à la source

- Posez vos questions à AMI, l’assistant virtuel qui vous guide et répond à vos questions simples

- Payez vos avis d’impôt en ligne

- Gérer votre profil (email, numéro de téléphone, mot de passe ...)

- Prendre rendez-vous avec votre service

- Adressez toutes vos demandes grâce à la messagerie sécurisée

- Recherchez des transactions immobilières.