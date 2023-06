"En avoir pour mes impôts", un dispositif pour en savoir plus sur la dépense publique

La préfecture et la direction des finances publiques ont présenté ce jeudi 1er juin 2023 la démarche "En avoir pour mes impôts" et la consultation publique en ligne associée par M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics. Il s'agit de donner aux contribuables la possibilité de s’informer et d’exprimer leur avis sur l’utilisation qui est faite de leurs impôts. Tous les contribuables ont reçu un lien vers un questionnaire en ligne, qui leur permettra de donner leur avis sur les objectifs et les priorités de la dépense publique. Ce questionnaire pourra également être rempli dans des points de contact locaux, notamment les services des impôts des particuliers, pour les contribuables qui n’utilisent pas internet à leur domicile. Le résultat de cette consultation sera rendu public à l’été. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- La présentation générale de la démarche -

Donner son avis sur l'utilisation de l'argent public : le site enavoirpourmesimpots.gouv.fr.

Par exemple combien coûte une année au lycée pour un élève, une prise de sang, ou encore 1 km de route ou une gare TER.

→ comprendre clairement et précisément comment est utilisé l’argent de ses impôts.

→ synthèse des informations également envoyée avec les avis d’imposition.

→ des informations présentées localement dans des lieux accueillant du public.

- Les chiffres clés nationaux et locaux -

Au plan national : les recettes encaissées par la DGFIP en 2021 s'élèvent à 691 492 millions d’euros

TVA : 242 876 millions d’euros

Impôt sur le revenu : 99 781 millions d’euros

Impôt sur les sociétés : 74 479 millions d’euros

Taxes foncières : 43 708 millions d’euros

Taxe d’habitation : 2 998 millions d’euros

Impôt sur la fortune immobilière : 2 103 millions d’euros

Au plan local ; les recettes fiscales s'élèvent à 1,7 Md€ en 2021 :

Taxes foncières : 478 millions d’euros

TVA : 447 millions d’euros

Impôt sur les sociétés : 292 millions d’euros

Impôt sur le revenu : 238 millions d’euros

Impôt sur la fortune immobilière : 10 millions d’euros

Autres (CFE, CVAE, ...) : 235 millions d’euros