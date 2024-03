"Flotboyants" : un tour de l'île à la voile pour les patients de la clinique des Flamboyants

Ce mardi 5 mars 2024, un groupe de jeunes patientes de l’établissement de la clinique Les Flamboyants Ouest ont engagé un tour de l’île de deux jours à la voile à bord du Col’Vento. Il s’agit de la deuxième édition des "Flotboyants". Ce projet s’inscrit dans une démarche thérapeutique pour les patients. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Un an après la première édition "Flotboyants", quatre patientes de l’unité de pédopsychiatrie et de l’unité Jeunes Adultes de la Clinique Les Flamboyants Ouest ont appareillé ce matin pour un Tour de l'île de La Réunion à la voile.

La voile, intégrée au parcours de soin, offre aux jeunes une opportunité de renforcer leur confiance en eux, en portant des valeurs de solidarité, d’adaptabilité et d’entraide.

Sous la supervision d'une équipe composée de deux infirmiers, d’un skipper et de son adjoint, un groupe de quatre patientes volontaires ont pris le large ce matin pour une expédition de deux jours autour de l'île. La collaboration avec le Club Nautique Portois permet cette année encore de bénéficier d'un voilier adapté et d'un équipage professionnel pour cette aventure.

Le voilier Col’vento, un First 38.5 de 12 mètres, qui a appareillé ce mardi 5 mars 2024 offrira aux jeunes navigatrices tout le confort nécessaire pour une expérience de navigation en totale autonomie pendant deux jours. Le voilier dispose de 3 cabines doubles.

Pendant plusieurs semaines, les patientes ont alterné cours théorique et séance pratique "afin de pouvoir réaliser durant le tour de l’île les manœuvres apprises à terre comme le réglage des voiles. Grâce à leur investissement personnel, ces adolescentes nous ont impressionnés, surtout quand on pense qu’il y a quelques semaines, certaines n’avaient encore jamais mis un pied sur un bateau", déclare Cédric Cherrier, infirmier et responsable de l’activité voile au sein de la clinique Les Flamboyants Ouest.

- La voile comme projet thérapeutique -

Pendant le tour de l’île à la voile, les jeunes patientes seront aux commandes de l'organisation à bord, de la gestion logistique à la préparation des repas. Encadrés par les professionnels d'équipage, ces jeunes aborderont cette expérience comme l'aboutissement de plusieurs semaines de préparation. Elles consolideront ainsi les liens et les compétences nautiques acquises. L'objectif premier de cette initiative est de stimuler chez les patients "la confiance en soi, l'adaptabilité, ainsi que l'entraide et le dépassement de soi, qui sont des valeurs partagées par tous les marins" poursuit Cédric Cherrier.

Le projet voile concerne au total dix jeunes patients, âgés de 15 à 24 ans, engagés dans le projet. Au-delà des navigatrices, le projet mobilise des patients dans la gestion de la communication autour de l'événement, de la gestion des réseaux sociaux à la création de

contenus et d'une identité visuelle. Surnommés les "Flobustiers", ces jeunes ont exprimé leur créativité en créant un logo et une affiche. Les patients partagent depuis le lancement du projet leurs expériences sur le compte instagram @flotboyants.

La Clinique Les Flamboyants Ouest et toutes ses équipes sont fières d'accompagner ces jeunes dans ce projet qui n’a pas d’équivalent à La Réunion. Pour Marlène Techer, directrice des établissements psychiatriques du Groupe Les Flamboyants, "au-delà de l’engagement fort des nombreux patients et professionnels qui participent de près ou de loin à cette belle aventure, et grâce à l’appui du Club Nautique Portois notre fidèle partenaire, cette action favorise l’autonomie et les compétences sociales des jeunes patients. Par nos actions, nous poursuivons notre engagement en faveur de la déstigmatisation des pathologies mentales."