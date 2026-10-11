(K)ozé : la scène ouverte du Bisik à la Médiathèque Antoine Roussin a fait sensation

Ce samedi 10 octobre 2026, sur le parvis de la Médiathèque Antoine Louis Roussin de Saint-Benoît, la nouvelle édition de (K)ozé a donné carte blanche à la jeunesse avec un démarrage survolté aux platines grâce aux mix énergiques de DJ Pickled, DJ Nch et DJ McGaz, rapidement rejoints par Zoé, Élise et Aurélie pour un freestyle de danse magnifique. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Nicolas Renambatz)

C'était hier samedi 10 octobre à La Médiathèque Antoine Louis Roussin avec le Bisik. La nouvelle édition de (K)ozé a donné carte blanche à la jeunesse

L'après-midi s'est ensuite poursuivi à l'intérieur sous la houlette complice d'Anabel Féri et de Bertrand Robert, enchaînant les prestations artistiques entre la démonstration de K-pop du groupe Crazy's venu de Bras-Panon et la leçon de beatbox saisissante d'Equabox

La parole s'est ensuite libérée à travers l'émouvant fonnkér de Gaëlle Samsora, la poésie authentique d'Ayyash et le texte délicat de Sabine issu de l'atelier d'écriture d’Aurélie Subijus aka Kér Sovaz, avant de laisser place aux notes intimistes de Virginie Abdallah au kayamb puis au rap acéré de Mosla.

Les talents de l'école de musique EAMB incarnés par Ashvina, Émilie et Émeline et accompagnées par Frédéric, leur professeur, ont fait vibrer l'assistance avec quatre reprises saisissantes d'émotion, suivis par le maloya généreux de Dano et une clôture explosive orchestrée par Kamikraz et son flow dancehall

Merci Bertrand, pour ton ta respiration, ton inspiration, ton implication, merci Anabel Féri pour ton humour pik nik, merci à tous pour votre présence, votre générosité et votre bienveillance. Merci aussi à La Ville de Saint-Benoît pour la confiance et le soutien, à La Médiathèque Antoine Louis Roussin et son équipe pour l’accueil et à L’EAMB (École de Musique de Saint-Benoît) et son président Jean-Hugues Dalleau, pour leur soutien précieux.

Merci aux artistes d’un jour et de toujours pour leurs talents sans limite. Merci à la DAC Réunion - Direction des Affaires Culturelles qui soutient les pratiques amateurs lors de ces rendez-vous du Bisik et à tous nos à nos partenaires sans qui rien ne serait possible. Merci aussi à toute l’équipe du Bisik fidèle au poste.

Vous le savez maintenant, le Bisik sera prochainement en travaux et notre programmation an vavangaz a bien débuté.

Prochain rendez-vous le mardi 13 octobre au Théâtre Les Bambous avec Wild Classical Music Ensemble, groupe de rock expérimental belge fondé par un ensemble de musiciens porteurs de handicaps. Il seront rejoints sur scène par Gilles Lauret et notez-le la soirée débute à 18h.

Le 23 octobre nou remont La Plaine des Palmistes avec Emmanuel Turpin et Olivier Ker Ourio Quartet. Les billets disponibles ici.

- Informations pratiques -

- Ouverture des portes 19h

- Pour toutes informations complémentaires c'est au 0693 63 39 39.

- Salle Guy Agénor, Plaine des Palmistes

- L' entrée est à 10 euros en Prévente Adhérents sur Internet (12 euros non adhérents) / 12 euros (adhérents) 15 euros sur place/ 5 euros (Plaine)

- Buvette et snacking sur place

- Pour la billetterie c'est ici.

