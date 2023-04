"Kozarlor", le concours d'éloquence en créole réunionnais

Ce vendredi 7 avril 2023 se déroulait la première édition du concours d'éloquence en créole réunionnais à l'université de La Réunion. Les lycéens participants devaient présenter une pensée structurée, argumentée et sensible de cinq minutes maximum sur le thème de l'identité. Ce sont finalement trois lycéennes qui ont remporté les trois prix du concours. Nous publions le communiqué du CCEE ci-dessous.

Vendredi 7 avril 2023, le premier concours d'éloquence en créole réunionnais, "Kozarlor", à destination des lycéens, s'est déroulé à L'Université de La Réunion. Organisé par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion (CCEE), le concours avait pour objectif de montrer que le créole réunionnais permet aussi d'exprimer une pensée structurée, argumentée et sensible. Sur 11 finalistes, c'est Ornella Jean Baptiste qui remporte le premier prix, Christaline Dalia le 2e prix et le coup de coeur est

attribué à Célia Payet.

Akoz in konkour an kréol rénioné dann nout langkozé ?

L'éloquence est l'art de toucher et de persuader par le discours selon le Petit Robert. Elle est aussi l'art de maîtriser sa pensée dans l'action. Elle donne une certaine noblesse au parlé. En utilisant le créole, Le Kozarlor prouve que notre langue maternelle peut être aussi au service de la rhétorique. Pour le CCEE, l'exercice de l'éloquence neIdoit pas être réservé à certains mais bien au contraire offert à tous !

Ousa nou sort

Après le Pri Daniel Honoré qui fait la part belle à l'écriture en créole pour les adultes et les scolaires depuis plusieurs années, le CCEE a imaginé en 2021 un concours d'éloquence dans notre langue maternelle.

Cette réflexion a pris forme autour d'un groupe de travail inter-commission et de personnes extérieures. Francky Lauret en sa qualité de chargé de mission LVR 2d degré à l'époque, Carole Sidien et Josie Virin, enseignantes et fonnkézèz se sont jointes à notre réflexion. Annick Vitry, présidente de la JAD, en tant qu'initiatrice du concours d'éloquence en français, a partagé avec le CCEE son expérience pour le lancement de cette première édition du Kozarlor.

Kosa bann liséin la fé lo 7 avril ?



Vendredi 7 avril 2023, ces 11 jeunes qui ont pu déclamer un texte structuré, argumenté et sensible en créole réunionnais de 5 minutes maximum sur la thématique de lidantité : Kisa mi té ? In moun, in mond laissé à la libre interprétation des candidats.

Lo bann gagnan

3 lycéennes ont ainsi remporté les 3 prix du concours.

Premier prix : Ornella Jean Baptiste

Deuxième prix : Christaline Dalia

Coup de coeur : Célia Payet

Lo bann pri

Des bons d'achat dans une librairie de La Réunion : Ter prix (300 €); 2ème prix (200 €); Koudkèr (150 €); des bons d'achats dans l'espace culturel Leclerc; des livres d'auteurs réunionnais ; des places de spectacles et bien d'autres petits lots.

Le CCEE tient à remercier l'ensemble des partenaires et des participants pour cette première édition. Le rendez-vous est déjà fixé pour l'année prochaine pour la seconde édition du Kozarlor.

Le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion