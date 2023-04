Clémentine Autain : "l'autonomie alimentaire est fondamentale à La Réunion"

Clémentine Autain, députée Nupes est actuellement en visite parlementaire à La Réunion pour une semaine. Vie chère, énergie, violences faites aux femmes, santé… et surtout réforme des retraites, l'élue de gauche vient voir les difficultés de notre département. Interview (Photo : rb/www.imazpress.com)

Lors de sa visite parlementaire, Clémentaine Autain a pu aller à la rencontre des maires, des équipes de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, des associations de lutte contre les violences intrafamiliales mais également du CHU de Saint-Denis. Une députée qui défilera aux côtés d'autres élus lors de la grande mobilisation du 1er mai à Saint-Denis.

La députée Nupes a pu, lors de ses rencontres, se rendre compte des particularités de La Réunion et des difficultés auxquelles l'île est confrontée.

- Que vous apporte cette visite ? -

"On n'est pas sensible de la même manière quand on a pris le temps d'être sur un territoire et d'essayer de le comprendre que quand on n'y est pas allé et qu'on a vu seulement des chiffres", déclare Clémentine Autain.

"Ce qui me frappe c'est à la fois des similitudes – la députée venant d'un département (la Seine-Saint-Denis) où le taux de pauvreté est important et où beaucoup de culture sont brassées – et aussi des différences", dit-elle.

"Le sujet qui m'a le plus interpellé, c'est l'enjeu de l'autonomie. Cet enjeu est fondamental, aussi bien sur l'alimentation que sur l'énergie."

Il n’y aura pas de lutte contre le réchauffement climatique sans bifurcation énergétique.



J'ai visité avec @DeputeRatenon la plus grande centrale hydraulique de la Réunion, pionnière en énergies renouvelables. pic.twitter.com/PolpRxjuDi — Clémentine Autain (@Clem_Autain) April 24, 2023

Concernant l'alimentation, "on est en bien plus grande difficulté, or il y a besoin d'une transition économique sur l'île qui permet de gagner en autonomie et autosuffisance". Et "lorsque l'on voit les taux de chômage, on se dit que cette sorte de révolution copernicienne pourrait être vertueuse sur le plan écologique et social", indique la députée.

- L'autonomie alimentaire, un sujet majeur selon vous ? -

À La Réunion, la question de l'autonomie est revenue plusieurs fois sur le papier. Un enjeu important quand l'on sait que le prix que coûte les aliments. Des produits qui ont d'ailleurs augmenté d'1,6 % au mois de mars selon les chiffres de l'Insee.

"J'ai fait mes courses et je le dis franchement, les prix sont chers, surtout quand l'on sait que les salaires sont beaucoup plus bas." "Il suffit d'une seule fois pour se demander comment font les gens", explique la députée.

- Quel est votre positionnement sur la réforme des retraites ? -

La Réunion sera particulièrement impactée par la réforme des retraites. Le département compte les pensions des retraites les plus faibles de France. 1.160 euros brut par mois en moyenne, selon une étude de l’Insee. C’est 28 % de moins que le montant moyen en France métropolitaine (1 650 €). Les Réunionnaises touchent des pensions encore plus faibles, 1.060 euros brut en moyenne, en raison d’un taux d’activité bien plus faible ou de carrières hachées.

Pour Clémentine Autain, députée de la Nupes, "ici, l'écart entre les retraites des Réunionnais et en France métropolitaine c'est 28%, c'est clair que quand vous faites une loi pareil, elle a un impact infiniment plus brutal pour les Réunionnais et donc je comprends la colère qu'il y a ici contre ce projet que Macron veut faire avancer avec une brutalité inouïe et qu'il a même promulgué".

C'est d'ailleurs pour cela que "le 1er mai, il faut que l'on fasse entendre notre voix et que l'on se batte jusqu'au bout pour que cette loi ne rentre pas dans les faits".

- L'opération Wuambushu, qu'en pensez-vous ? -

"Je pense que c'est une opération totalement inhumaine, on ne peut pas faire avancer la société avec cela." "Cette opération n'a pas d'efficacité à long terme", dit-elle.

"On voit bien que Monsieur Darmanin montre les muscles, sans doute que cette opération a d'abord une vocation nationale, faire diversion sur les retraites, mais en attendant il s'agit de déloger des pauvres, c'est grave, ça peut générer de la guerre civile", ajoute Clémentine Autain.

"Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement n'a pas dialogué avec les Comores", conclut la députée Nupes.

