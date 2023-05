Agriculture : les bonnes choses font la foire à Bras-Panon

Il y a de cela deux semaines, nous vous faisions découvrir les objets insolites du Salon de la maison à la Nordev à Saint-Denis. Cette voici, c'est du côté de Bras-Panon que nous sommes allés, et plus exactement à la 44ème foire agricole, bien connue des Réunionnais. Veaux, vaches, cochons sont au rendez-vous. Toutefois… c'est sur trois stands aux produits peu communs qu'Imaz Press a décidé de porter son attention (Photo : sly/www.imazpress.com)

Fruits séchés, fruit lontan, escargots… sont les trois stands qui ont particulièrement attiré l'attention de notre journaliste sur place. Des produits qui reviennent au goût du jour pour certains, tandis que d'autres prônent le bien manger ou encore l'expérience nouvelle.

- Les fruits séchés de La Réunion, pauvres en sucre -

Jean-Alain Fontaine est artisan à la Saline depuis 2022. Il produit des fruits séchés à base de fruits péi qui sont vendus sous la marque "Randofruits". "Nous avons dix parfums différents", dit-il. "Letchis, longani, pitaya, pastèque, ananas…", la liste des produits proposés est longue.

Des produits sans sucre, déshydratés et naturels. "Il n'y a pas de sucre, pas de conservateurs, ils sont moelleux et conservent leurs nutriments", explique Jean-Alain Fontaine. "Un produit déshydraté à basse température et qui dure." De quoi les prendre en randonnée, ou alors les mettre dans votre salade, dans vos glaces, vos punchs et même vos caris.

Ce produit certifié 100% La Réunion est particulièrement plébiscité par notre journaliste.

- Les fruits oubliés de Latitude fruitière -

Fruits lontan, sapote noire au goût de chocolat, corossol, coq en fer, ramboutan… voici quelques-uns des fruits remis au goût du jour par Latitude fruitière, une pépinière de fruits rares située à Saint-Philippe.

"La démarche de la pépinière c'est de pouvoir proposer une gamme assez large de fruits qu'il est possible de planter du littoral et jusqu'à 1.000 mètres d'altitude, avec un panel de fruits différents, "souligne Vincent, employé.

Dans son panier, de nombreux fruits, peut-être inconnus de certains Réunionnais. "Vous avez celui qui a un goût de gâteau à la patate douce, le ramboutan, cousin du letchi, le chupa chupa au goût de melon ou encore le rollinier qui a un goût de yaourt au citron", nous explique Vincent.

- Des escargots tout beaux tout chauds -

Dernier stands, celui de Patrick, alias Monsieur escargots. Patrick est éleveur d'escargot depuis dix ans. Il propose du petit comme du gros gris.

"On propose des escargots de plein de façons différentes : en surgelé, en brochette, en feuilleté, en tourte, en beurre, en blanquette, en confit, en vinaigrette et même en mousse pour vos apéritifs", dit-il. Des produits disponibles à la fois pour les restaurateurs, comme pour les particuliers.

En plus des produits culinaires, l'éleveur propose également des produits pharmaceutiques tels que du baume ou du sérum.

Au cœur de son élevage, situé au Tampon, Patrick, héliciculteur, propose même des découvertes aux scolaires et des dégustations.

- Bras-Panon fait sa foire -

En plus de ces stands, les Réunionnais pourront bien sûr retrouver les animaux, veaux, vaches, cochons, lapins, chevaux mais également les nombreuses animations lors de cette 44ème édition de la foire agricole de Bras-Panon. Une édition qui se tient jusqu'au 21 mai 2023.

Lors de cette fête, l'agriculture durable et diversifiée est mise à l'honneur.

La ville de Bras-Panon et la Cirest souhaitent faire de cet événement un moment écoresponsable. En ce sens, la foire se lance en 2023 un défi "zéro plastique" et invite les visiteurs à prendre leur sac cabas.

Cette année une billetterie dématérialisée est également proposée aux visiteurs qui peuvent désormais préparer leur visite en achetant leurs billets en ligne, les imprimer ou les retrouver sur l'application mobile. Munis de leur billet électronique, ils pourront accéder directement à la foire sans passer par les files d'attentes des guichets.

L'entrée reste gratuite pour les Panonnais.e.s avec le badge « Pass vanille ». Elle est accessible aux autres visiteurs avec un tarif de jour et de soirée allant de 1 à 3 euros.

Tout le programme des animations est à retrouver ici.

ma.m et vs /www.imazpress.com/redac@ipreunion.com