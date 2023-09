"La grande aventure", 85 jours pour mettre en avant l'importance du développement durable

La semaine Européenne du développement durable débute ce samedi 16 septembre 2023. Pour l'occasion, l'association Roulé mon z'avirons organise une aventure de 85 jours vers un monde durbale jusqu'au 9 décembre. La manifestation proposera des actions diverses allant du ramassage de déchets aux conférences en passant par des événements de solidarité. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi 16 septembre marque le début de la Semaine Européenne du Développement Durable 2023, une initiative annuelle d'envergure visant à promouvoir des actions concrètes en faveur de la durabilité environnementale, sociale et économique. Cette année, Roulé mon z’avirons a décidé de consacrer 85 jours d’aventure vers un monde durable du 16 septembre au 09 décembre 2023, réunissant des citoyens, des entreprises, des organisations de la société civile et pour mettre en avant l'importance du développement durable. Au travers d’actions diverses du ramassage de déchets aux conférences thématiques en passant par des événements de solidarité comme le Téléthon.

Cette grande aventure de 85 jours sera donc marquée par une série d'événements, d'ateliers, de conférences et d'activités qui mettront en lumière les défis auxquels notre planète est confrontée et les solutions innovantes qui émergent vers un monde durable. Ainsi, ce moment offre une aventure unique pour partager des connaissances, créer des partenariats et inspirer des actions positives.

Parmi les temps forts de cette grande aventure, notons :

- World CleanUp Day : Lancé il y a 5 ans par l’association malheureusement cette journée de ramassage mondiale existe toujours nous ouvrirons donc cette grande aventure par un grand nettoyage au niveau de la Pointe des Avirons à Bois Blanc.

- Conférences et débats : Des experts dans les domaines de la protection des cétacés avec Globice, des risques naturels avec MétéoR-OI ou encore de la protection de la faune et la flore avec Nature Océan Indien participeront à des discussions sur les enjeux cruciaux pour un monde plus durable.

- Ateliers pratiques : Des ateliers zéro déchets offriront aux participants l'occasion d'apprendre des compétences et des pratiques durables pour leur vie quotidienne.

- Projet innovant pour la commune des Avirons : L’installation d’une station météo reliée au réseau amateur de MétéoR-OI permettant la mise en place d’ateliers pédagogiques mais aussi contribuant à la vie agricole et scientifique.

- Activités pour tous : Des événements familiaux et des activités seront organisés pour sensibiliser les enfants, les jeunes et les citoyens de tous âges aux questions de développement durable, de solidarité, de santé mais aussi de mémoire avec en clôture la célébration de la fête de la liberté.

Cette grande aventure de 85 jours est une occasion de montrer l'engagement des citoyens pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle encourage également chacun à jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus durable, en mettant l'accent sur la responsabilité collective et la solidarité.

Roulé mon z’avirons et ses antennes invitent tous les réunionnaises et réunionnais à participer activement en prenant des engagements concrets en faveur du développement durable. Nous croyons fermement que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons construire un avenir plus vert, plus équitable et plus durable pour les générations futures.

Pour plus d'informations sur les événements de la Grande aventure, 85 jours vers un monde durable et pour connaître le programme complet, veuillez visiter le site web officiel. Rejoignez-nous dans cette aventure collective vers un avenir plus durable. Ensemble, nous pouvons faire la différence. L’aventure commence maintenant !