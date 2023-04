L'ARS, avec la préfecture et Nawar Productions, lancent « NOUT BATAY contre les addictions », un programme d'émissions télévisées traitant des conduites addictives et de leurs conséquences sur les vies des personnes touchées par cette maladie. 24 épisodes courts seront diffusés, dont le premier lundi 10 avril 2023 à 18h40, sur Antenne Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Tabac, alcool, cannabis, écrans, jeux… les conduites addictives sont un problème majeur de santé publique et de sécurité publique à La Réunion (surmortalité, accidents de la route, trafics…).

Toute personne peut être un jour confrontée à une perte de contrôle d’une consommation ou d’un comportement, tout en ayant connaissance et conscience des effets potentiellement néfastes. L’addiction est ainsi une maladie modifiant le fonctionnement du cerveau et nécessitant un accompagnement médical, psychologique et social adapté.

Afin de sensibiliser le public aux addictions, l’ARS La Réunion et la préfecture, en collaboration avec Antenne Réunion et Nawar Productions, ont décidé de concevoir une série de 24 émissions télévisées courtes : NOUT BATAY. Une démarche innovante, dans laquelle des Réunionnais témoignent, chaque mois, de leur parcours pour avancer dans leur combat contre une addiction, notamment grâce à l’accompagnement de professionnels.

Ces portraits documentaires portent des messages de détermination, de courage et d’espoir pour surmonter la dépendance. Le chemin est souvent long, semé d’embûches mais le témoignage de ces personnes montre qu’il est possible d’y arriver.

Le coup d’envoi de la première émission est fixé le 10 avril et sera consacré aux conséquences de l’alcoolisation fœtale. Rendez-vous à 18h40 sur Antenne Réunion puis en replay sur les sites de l’ARS, de masante.re, de la préfecture et d’Antenne Réunion.

- Le programme « NOUT BATAY contre les addictions » -

Lauréat dans le cadre de l’appel à projets Addictions 2022, le projet « NOUT BATAY contre les addictions » est financé par l’ARS et la préfecture et réalisé par Nawar Productions et Antenne Réunion. Il propose une série de portraits documentaires, donnant la parole à des personnes souffrant ou ayant souffert d’addictions.



Le programme met en avant les témoignages de femmes et d’hommes qui racontent leurs premières expériences face à l’addiction, la perte de contrôle et les conséquences sur leur santé et vie sociale. Ils témoignent de leur combat et de la façon dont ils ont pu maîtriser ou mieux gérer leurs addictions, notamment grâce aux accompagnements proposés par des professionnels.

- Objectifs du programme TV -

- Sensibiliser les Réunionnais aux diverses addictions (tabac, alcool, cannabis, jeux, médicaments, écrans…),



- lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant d’addictions, qui sont avant tout des personnes malades ayant besoin d’un accompagnement médical, psychologique et social,



- montrer que les personnes ayant une addiction ne sont pas seules dans leur combat : des professionnels spécialisés en addictologie, dans les hôpitaux ou les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, sont à leur écoute.

Les addictions peuvent avoir des conséquences graves, avec souvent des répercussions sur l’entourage :



- Le tabac est la première cause de mortalité évitable : plus de 650 personnes meurent chaque année du tabac à La Réunion,



- Les conséquences de l’alcool sont multiples : surmortalité, accidents de la route, cause de handicap chez les enfants avec les troubles de l’alcoolisation fœtale, …



- Les addictions mettent en danger l’insertion professionnelle, le suivi de la scolarité et la formation des jeunes et contribuent à l’isolement social des personnes.

Un contenu élaboré avec un comité d’experts s’attachant à garantir le consentement et la dignité des personnes interviewées

Le programme comprend 24 émissions sous-titrées, diffusées chaque mois.

Chaque émission abordera un sujet d’addiction. Les émissions ont été construites avec un comité d’experts en accompagnement des addictions :



• ARS

• Représentant de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) à La Réunion

• Service d’addictologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion

• SAOME (Santé addictions Outre-mer)

• Addictions France



Le programme sera diffusé chaque deuxième lundi du mois à partir de ce lundi 10 avril sur une période de deux ans sur Antenne Réunion. Les Réunionnais pourront y découvrir les parcours de vie de Sabrina, Marc, Raymond et les autres.

Rendez-vous pour la première émission : le lundi 10 avril à 18H40 sur Antenne Réunion consacrée aux conséquences de l’alcoolisation fœtale.



Retrouvez plus d’informations sur les structures et les professionnels qui accompagnent les patients ayant une addiction

sur le site internet de Masanté.re :

Alcool, Tabac et addictions à La Réunion : Qui peut m'aider ?