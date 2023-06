À Saint-Pierre, les retraités se mobilisent pour la revalorisation de leurs pensions

Les organisations de retraités appellent ce jeudi 15 juin 2023 à une journée de mobilisation nationale pour la revalorisation des retraites dans un contexte de forte inflation. À La Réunion, territoire où les pensions sont les plus faibles de France, un rassemblement est prévu à 10 heures devant la sous-préfecture de Saint-Pierre. (Photo Manifestation réforme des retraites jeudi 16 février 2023 photo RB imazpress)

Entre janvier et mars 2022, l'inflation était déjà de 2,9% selon les chiffres des syndicats. Une situation qui avait poussé les retraités à faire entendre leur voix par la manifestation. Au 1er juillet 2022, les pensions de retraites avaient été revalorisées de 4% mais depuis plus rien.

L'inflation étant toujours d'actualité et en constante augmentation, neuf syndicats et associations ont décidé de se mobiliser ce jeudi 15 juin dans toute la France.

La prochaine revalorisation est légalement prévue pour le 1er janvier 2024 mais pour Michel Zerwetz, secrétaire départemental de la Fédération générale des retraités de la fonction publique de La Réunion, la situation ne peut plus durer.

- Les retraités de La Réunion en difficulté -

Sur notre île où 37% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le contexte d'inflation touche particulièrement les retraités du fait de la faiblesse du montant de leur pension et du coût de la vie particulièrement élevée.

"On avait toutes les raisons de s'associer à cet appel national. Comme souvent les retraités sont oubliés et c'est un grand problème surtout ici. Les Réunionnais sont très mal lotis en la matière. Quand ils ont une retraite, elle est souvent trop petite et les fins de mois sont difficiles à boucler" explique Michel Zerwetz.

Selon l’Insee, les retraités Réunionnais perçoivent en moyenne 1 160 € brut par mois de pension soit 28 % de moins que le montant moyen en hexagone. Une moyenne encore plus faible pour les femmes.

"Les chiffres sont très en dessous de la moyenne nationale. La pension est pour beaucoup autour de 700 euros pour les femmes et 900 euros pour les hommes. On voit bien l'impact que cela peut avoir au vu de la fréquentation des aides alimentaires proposées par les associations" poursuit-il.

- Objectif augmentation des pensions -

Si depuis des mois, des manifestations sont organisées contre le recul de l'âge de départ à la retraite, cette mobilisation nationale du 15 juin met plutôt l'accent sur la perte du pouvoir d'achat des retraités.

Pour les organisations syndicales l'objectif est clair, une augmentation immédiate de toutes les pensions pour compenser l’inflation. Elles demandent également "des mesures de rattrapage des pertes du pouvoir d’achat constatées depuis au moins 2017, une pension au minimum au SMIC et une indemnité compensatoire de vie chère pour La Réunion".

À Saint-Pierre, les militants se rassembleront symboliquement devant la sous-préfecture où ils espèrent une audience pour alerter l'État sur la situation actuelle.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com