Santé Prévention Orientation et Toi : une semaine dédiée aux jeunes et à leur santé 

A La Réunion, 1 réunionnais sur 3 a moins de 25 ans. Le territoire est jeune avec de grands enjeux autour de l’égalité des chances et notamment dans l’accès aux droits en santé. Pour accompagner la jeunesse réunionnaise, du 4 au 8 septembre 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a lancé une grande semaine dédiée aux jeunes et à leur santé pour leur permettre de connaître leurs droits et de prendre soin de leur santé : la SPOT semaine. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CGSS)

En effet, en matière de santé et d’accès aux soins, plus d’un jeune sur 3 n’a pas de compte Ameli, 40% sont à la Complémentaire santé solidaire, près d’un jeune sur 2 n’a eu de soins dentaires depuis 2 ans, près de 80% des jeunes femmes n’ont pas eu de consultation gynécologique depuis plus d’un an.

Soucieuse d’accompagner au mieux la jeunesse réunionnaise, du 4 au 8 septembre 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a lancé une grande semaine dédiée aux jeunes et à leur santé pour leur permettre de connaître leurs droits et de prendre soin de leur santé : la SPOT semaine

Vers un accompagnement attentionné pour lever les freins dans l’accès aux droits et agir pour la santé de chacun

Depuis plusieurs années, la CGSS accompagne les jeunes dans l’accès aux droits en santé dans les missions locales, à l’Ecole de la deuxième chance, à l’URMA (Université Régionale des Métiers de l’Artisanat) avec la réalisation d’animations collectives sur le compte ameli, les démarches de santé pour avoir les bons ré exes et prendre soin de sa santé.

Aujourd’hui, elle va plus loin en souhaitant développer un parcours pour toutes les catégories de jeunes qu’ils soient en insertion professionnelle, en étude, en emploi, au lycée ou à l’université mais également les jeunes en situation de fragilité.

Une SPOT semaine marquée par des rencontres de terrain, des ateliers autour de la prévention, l’orientation, la mobilité…

La CGSS de La Réunion est venue à la rencontre des acteurs de terrains, en la présence pour cette occasion du Directeur national jeunesse de la CNAM, Frédéric NAPIAS. Des échanges qui contribueront à améliorer les ré exions nationales pour la création d’un parcours jeune enrichi. Des rencontres avec le Rectorat, l’ARS, l’université, le Conseil départemental, ont eu lieu.

A l’occasion de cette semaine, des rendez-vous dédiés aux jeunes ont été réalisés sur l’ensemble du territoire en France service, en Mission locale mais aussi avec l’Ecole de la deuxième chance où a été présenté en avant-première un atelier « prev pong » pour parler autrement de la prévention.