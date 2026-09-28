TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-PIERRE Une bouteille de gaz explose dans un logement, un homme grièvement brûlé transporté en urgence absolue au CHU sud

voir plus

Étang-Salé : réglementantation de la circulation sur la RF12 du Parc

  • Publié le 28 septembre 2026 à 18:42
foret de l'etang salé

Conformément à la décision 26-2026, la circulation sur la RF n°12 du Parc (Étang-Salé) se fera en sens unique, dans le sens intersection RD17E vers intersection RN1, depuis l’intersection RD17E jusqu’au parking situé après l’entrée principale du site du Blue Bayou, le dimanche 4 octobre 2026, en raison de l’organisation de l’évènement "Grand prix C3B de pétanque 2026", informe l'Office national des forêts (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Étang-Salé, ONF

guest
0 Commentaires