Une Américaine décroche le record du monde avec sa coupe mulet de 172,7 cm

Tami Manis, 58 ans, vient de battre le record du monde de la coupe mulet la plus longue au monde dans la catégorie féminine, avec sa chevelure mesurant 172,7 cm. La longueur a été homologuée par le Livre Guinness des records. Agée de 58 ans, cette infirmière originaire du Tennessee ne s'est plus coupée les cheveux depuis février 1990

