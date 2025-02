Véhicules électriques, budget, Kabardock, alternance et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 18 février 2025 : - Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant - Le Parlement boucle un long marathon budgétaire en adoptant le budget de la Sécu - Kabardock au Port : la fête et l’engagement pour lutter contre la morosité - La rencontre entre Jean-Hugues Ratenon et le patron de la gendarmerie fait pschitt - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses matinales sur l'est de l'île (Photo www.imazpress.com)

Désintérêt et application de l'octroi de mer : à La Réunion le marché des véhicules électriques est à un tournant

Censés représenter l'avenir de la mobilité en France, les véhicules électriques connaissent une baisse des vente records depuis plusieurs mois à La Réunion. Pour la première fois depuis l’essor du marché en 2016, les ventes ont chuté de 22% en 2024. Cette situation arrive alors qu'à partir du 1er mars 2025, l’exonération de l’octroi de mer sera supprimée. Une décision de la Région qui va entraîner une hausse des prix sur certains modèles et soulève des interrogations sur l’avenir du marché automobile de La Réunion

Le Parlement boucle un long marathon budgétaire en adoptant le budget de la Sécu

Plus de quatre mois après leur présentation, les budgets pour 2025 sont enfin adoptés au Parlement: le Sénat a mis fin à une interminable séquence budgétaire en approuvant définitivement le projet de budget de la Sécurité sociale. Une étape importante franchie pour le gouvernement Bayrou.

Kabardock au Port : la fête et l’engagement pour lutter contre la morosité

L’équipe du Kabardock vient d’annoncer son programme pour le premier semestre 2025. La directrice de la Scène des Musiques Actuelles du Port lève le voile sur une programmation moins importante (en volume), mais toujours aussi festive et aussi engagée. Pour tenir et résister dans un climat lourd

La rencontre entre Jean-Hugues Ratenon et le patron de la gendarmerie fait pschitt

Jean-Hugues Ratenon voulait rencontrer le général Frédéric Labrunye, commandant la gendarmerie de la Réunion. Il voulait lui parler des propos tenus par un gendarme à son encontre dans l'affaire de conduite en état d'ivresse manifeste qui lui a valu six mois de prison avec sursis. "Au départ peu enthousiaste" selon le parlementaire, le général a fini par accepter cette rencontre. Elle devait avoir lieu ce mardi matin 18 février. Jean-Hugues Ratenon a immédiatement prévu un point presse à l'issue du rendez-vous. Le général Labrunye n'a pas du tout apprécié, la rencontre a été annulée. Un gros pschitt finalement

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses matinales sur l'est de l'île

Très peu de changement prévu pour ce mardi 18 février 2025, si ce n'est que Matante Rosina se réveillera directement sous la pluie. Dans l'après-midi, ces averses pourraient virer à l'orage, en épargnant toutefois le nord de l'île.