Gabriel Attal, Macron, Electropicales, Danone cup et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 18 août 2023 : - Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com" - À Bormes-les-Mimosas, l'avertissement de Macron aux jeunes contre le "chaos" et la "désunion" - Des Electropicales pleine de surprises à Saint-Denis - Danone nations cup à Saint-Paul : 2000 marmailles attendus sur les terrains - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi des nuages et de la pluie

Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com"

Voilà deux jours de visite qui s'achèvent à La Réunion pour le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Deux jours également qui font office de rentrée ministérielle pour le tout nouveau chef de file de l'enseignement public. Lors de cette visite - et à peine descendu de l'avion -, le membre du gouvernement a fait des annonces pour La Réunion. 28 professeurs de plus, 180 AESH supplémentaires, une revalorisation salariale "sans conditions"… Oui, mais voilà : pour les syndicats et les professionnels, cette visite au pas de charge relève plus du coup de communication que de réelles améliorations du système éducatif

À Bormes-les-Mimosas, l'avertissement de Macron aux jeunes contre le "chaos" et la "désunion"

Emmanuel Macron a mis en garde la jeunesse française contre le "chaos" et la "désunion", quelques semaines après les émeutes urbaines, jeudi lors de sa première prise de parole de la rentrée, à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas.

Des Electropicales pleine de surprises à Saint-Denis

Les Electropicales, l'un des plus grands festivals de musiques électroniques de l'océan Indien fêtera ses 15 ans les 13, 14 et 15 octobre 2023 sur le front de mer du Barachois à Saint-Denis. Les organisateurs promettent de nombreuses surprises et ont dévoilé les premiers noms d'un line-up "totalement inédit" ce jeudi 17 août. Entre rap, reggae et électro, le festival accueillera des artistes du monde entier mais aussi des locaux. En tête d'affiche : Manu le Malin aka The driver, DJ pilier de la scène électro française ou encore les rappeurs Leto et Kekra.

Danone nations cup à Saint-Paul : 2000 marmailles attendus sur les terrains

La Danone nations cup revient à Saint-Paul. Du dimanche 12 août au dimanche 12 novembre 2023. En collaboration avec la ligue Réunionnaise de Football, l’événement attend 150 équipes et 2 000 enfants passionnés de Football, âgés de 10 à 12 ans au sont attendus au stade Paul Julius Benard. "Cette année encore, la Danone Nations Cup soutient les principes de diversité et d’inclusion en organisant un tournoi 100 % féminin. Cet engagement reflète le développement du football féminin à La Réunion" indiquent les organisateurs du tournoi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi des nuages et de la pluie

Matante Rosina prend sa cuillère de carry pour tenter de vous donner la météo de ce vendredi 18 août 2023. Elle la scrute attentivement ce matin et elle sent tout de suite que les nuages sont en grande forme du côté de l'est. Ils lâchent même de bonnes averses surtout vers le volcan. Dans l'ouest, toujours d'après ce qu'elle voit sur la cuillère, le soleil domine. Dans l'après-midi, les nuages jouent à cache-cache avec le soleil et obscurcissent les sommets de l'île. Matante Rosina espère que cette nouvelle technique est une bonne idée.