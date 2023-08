Alternance, dérèglement climatique, canicule, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 21 août 2023 : - Alternance : étudiants et entreprises ont (parfois) du mal à signer - Les catastrophes naturelles se multiplient sous l’œil indifférent de beaucoup - La vague de chaleur assomme une large moitié de l'Hexagone et va se poursuivre ce lundi - Bilan routier : 225 infractions, 50 excès de vitesse et 10 conduites en état d'ébriété - La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi radieux

Alternance : étudiants et entreprises ont (parfois) du mal à signer

Si la majorité des étudiants ont trouvé leur alternance, la recherche peut être un vrai casse-tête et certains restent sur le carreau alors que l'année scolaire débute. Les centres de formations et écoles peuvent de leur côté être confrontés à des classes incomplètes dans des filières qui peinent à attirer.

Les catastrophes naturelles se multiplient sous l’œil indifférent de beaucoup

Grèce, Canaries, Canada, Algérie, Hawaii…Les incendies dévastateurs se succèdent partout autour du globe, et l'été est loin d'être terminé. Parallèlement, des inondations dévastatrices ont causé des milliers de morts en Asie, en Amérique du nord mais aussi en Europe ces dernière semaine. Chaque été semble pire que le précédent en matière de catastrophe naturelle, et pourtant un changement radical des politiques mondiales se fait toujours attendre. Les promesses s'enchaînent chaque année, mais les actions, elles, tardent à venir…

La vague de chaleur assomme une large moitié de l'Hexagone et va se poursuivre ce lundi

Un coup de chaud inédit par son ampleur en cette fin de mois d'août a continué d'accabler dimanche une large moitié sud de l'hexagone avec des températures anormalement élevées qui devraient encore grimper en début de semaine, un rafraichissement n'étant envisagé que jeudi.

Bilan routier : 225 infractions, 50 excès de vitesse et 10 conduites en état d'ébriété

Pour le week-end du 18 au 20 août 2023, au total, 225 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 50 excès de vitesse dont 12 avec interceptions, 10 conduites en état d'ébriété et 8 sous stupéfiants ont été relevées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi radieux

Le matin de ce lundi 21 août 2023, le soleil est aux commandes d'après Matante Rosina. Dans l'après-midi, les nuages font leur entrée en douce mais ne viennent pas déranger le beau temps général de ce début de semaine. Le vent quant à lui reste bien tranquille.