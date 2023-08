Billets d'avion, esclavage, incendie, culture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 23 août 2023 : - Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais - Les victimes de la traite négrière commémorées ce mercredi - Nouvelle vague d'incendies en Grèce, vingt morts en deux jours - La saison culturelle démarre pour le Kerveguen et le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée bien arrosée

Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais

"Il faut que le billet d'avion soit parfois un peu plus cher pour refléter son coût environnemental." Voilà ce qu'a déclaré Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports ce mardi 21 août 2023 sur France Info. Le ministre laissant une porte ouverte à une possible taxe supplémentaire des billets d'avion. Cette taxation se ferait au nom de la protection de l'environnement. Si cette possibilité pourrait figurer dans le budget 2024, qui trinquerait ? Une nouvelle fois les Français, y compris les Ultramarins et donc les Réunionnais. Tant pis pour eux...

Les victimes de la traite négrière commémorées ce mercredi

Ce mercredi 23 août 2023 se tient la journée internationale de la traite négrière. Une page sombre de l'histoire, qui a profondément marqué les territoires ultra-marins, La Réunion comprise. Initiée par l'UNESCO en 1998, cette commémoration a pour but de rendre hommage chaque année, aux millions d'hommes, femmes et enfants victimes de l'esclavage, et d'inscrire dans les mémoires de tous, la tragédie de la Traite négrière.

Nouvelle vague d'incendies en Grèce, vingt morts en deux jours

Les autorités grecques ont ordonné mardi l'évacuation d'un quartier au nord d'Athènes menacé par d'importants incendies qui frappent également d'autres régions de Grèce, où vingt victimes sont à déplorer en deux jours.

La saison culturelle démarre pour le Kerveguen et le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre

Après les écoles, c’est au tour des établissements culturels de faire leur rentrée. Dans le Sud, à Saint-Pierre le Kerveguen et le théâtre Lucet Langenier présente leur programmation culturelle qui démarrera dès le 1er septembre. Jusqu’en décembre 2023, cap sur une vingtaine de spectacles tous plus éclectiques les uns que les autres

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée bien arrosée

C'est un mercredi 23 août 2023 bien arrosé que nous promet matante Rosina sur la majeure partie de l'île. Ça commence dès le matin dans l'Est, puis l'après-midi dans l'Ouest. D'après elle, la bande côtière entre le chef-lieu et Saint-Pierre pourrait garder ses pieds au sec. Au niveau des températures, elle pense qu'il va faire un peu plus chaud que les jours précédent.