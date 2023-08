Baleines, Russie, chauves-souris, étang du Gol et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 24 août 2023 : - Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions - Russie : Prigojine, le patron de Wagner, tué dans un crash aérien - 27éme édition de la nuit internationale de la chauve-souris à La Possession - Aménagement du site naturel de l’Etang du Gol - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi rayonnant

Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions

Cette saison des baleines est exceptionnelle en tout point. Nombre record de spécimens dans les eaux, spectacles quotidiens de baleines, malheureux décès d'un baleineau…L'année 2023 réserve bien des surprises pour les passionnés de cétacés. Et, autre chose étonnante, la multiplication des baleines dans nos eaux n'a pas fait augmenter le nombre d'infractions à la réglementation de l'approche des cétacés selon les autorités, comme on aurait pu le penser....Bien qu'on ne puisse pas en dire autant pour les tortues.

Russie : Prigojine, le patron de Wagner, tué dans un crash aérien

Le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, son adjoint et les huit autres passagers sont morts dans le crash d'un petit avion privé mercredi en Russie.

27éme édition de la nuit internationale de la chauve-souris à La Possession

Comme chaque année le Groupe chiroptères océan Indien organise "La Nuit International de la chauve-souris". Pour cette 27ème édition, une balade nocturne aura lieu ce vendredi 25 août 2023, de 18h00 à 19h30 au parc Rsothon de La Possession. L’occasion de découvrir ce mammifère nocturne dans son milieu naturel.

Aménagement du site naturel de l’Etang du Gol

Ce jeudi 24 août 2023, des travaux de valorisation du site de l’Etang du Gol vont débuter en septembre 2023 viennent de s’achever. Porté par le Conservatoire du littoral, le site est l’une des trois zones humides littorales de La Réunion. Les Réunionnais peuvent désormais découvrir ou redécouvrir un "site naturel renouvelé au bénéfice d’une mise en valeur du patrimoine naturel et culture" indique le Conservatoire du littoral.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi rayonnant

Quelle journée magnifique pour se mettre dehors ce jeudi 24 août 2023. Matante Rosina observe les rayons de soleil traverser sa boule de cristal e se rend compte qu'après une nuit plutôt tranquille dans l'Ouest, mais un peu plus arrosée du côté de l'Est, on se prépare à passer une belle journée avec une atmosphère bien moins humide que hier. Dans l'après-midi, quelques nuages se pointent mais sans conséquence. Même dans les Hauts, le soleil fait son show. les températures quant à elles sont plus élevées que d'habitude