Prêt-à-porter, rentrée, Corée du Nord, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 septembre 2023 : - Prêt-à-porter en crise : à La Réunion, plusieurs enseignes sont en sursis - Un mois après la rentrée, les promesses du gouvernement ne sont toujours pas tenues - Kim Jong Un quitte la Russie après avoir reçu en cadeau... des drones explosifs - Bilan routier : 19 conduites en état d'ébriété, 9 retraits de permis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Prêt-à-porter en crise : à La Réunion, plusieurs enseignes sont en sursis

Camaïeu, Pimkie, Célio, San Marina, Kaporal… Plusieurs grandes enseignes de textiles sont en difficultés financières. Des enseignes présentes sur le sol réunionnais. Mais voilà… ces enseignes – pour certaines sont en sursis face aux répercussions de la crise sanitaire, de l'inflation et des mutations de l'industrie. Si à La Réunion elles n'ont pas encore mis la clé sous la porte… pour plusieurs enseignes la fermeture n'est pas loin. Pour d'autres, on nous le dit, "on saura rebondir".

Un mois après la rentrée, les promesses du gouvernement ne sont toujours pas tenues

Le 17 août dernier, les quelque 217.000 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion ont fait leur retour sur les bancs de l'école. Une rentrée scolaire pour laquelle le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal avait fait le déplacement. Plus de professeurs et mieux payés, des AESH en veux-tu en voilà, ce dernier n'avait pas lésiné sur les annonces… Et pourtant, trois semaines après la rentrée, c'est un peu comme s'il ne s'était rien passé

Kim Jong Un quitte la Russie après avoir reçu en cadeau... des drones explosifs

Kim Jong Un a quitté dimanche l'Extrême-Orient russe en direction de la frontière nord-coréenne, marquant la fin d'une visite en Russie où il a affiché sa proximité avec Vladimir Poutine, entretenant les craintes des Occidentaux envers un possible accord pour des livraisons d'armes à Moscou pour son assaut en Ukraine.

Bilan routier : 19 conduites en état d'ébriété, 9 retraits de permis

Pour le week-end du 15 au 17 septembre 2023, au total, 276 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 19 conduites en état d'ébriété, 11 sous stupéfiants ont été constatées et 15 usage d’un téléphone au volant ont été relevés. 9 permis ont été retirés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Aujourd'hui, lundi 18 septembre 2023 , Matante Rosina prévoit une journée ensoleillée avec quelques nuages épars. Les températures seront agréables, avec des maximales autour de 28°C sur les côtes et un peu plus frais à l'intérieur de l'île.

Le vent sera généralement léger, venant de l'Est, avec des rafales occasionnelles le long des côtes Est et Ouest.