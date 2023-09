Shana, Charles III, climat, Cinor et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 septembre 2023 : - Portée disparue, Shana 16 ans, retrouvée morte à Saint-Pierre - Alors que les Français sombrent dans la précarité, le Président - roi festoie à Versailles - Climat : l'humanité "a ouvert les portes de l'enfer", dénonce le chef de l'ONU - Cinor : tout un programme pour la Semaine du développement durable - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages dans les Hauts, chaleur dans les Bas

Depuis ce mercredi 20 septembre 2023, Emmanuel Macron, notre monarque républicain, accueille son homologue britannique, le nouveau roi d’Angleterre Charles III. Une visite organisée entre les deux États, alors que les Français continuent de subir l'inflation galopante, et sombrent dans la précarité. Une précarité que personne n'a probablement perçu depuis le Château de Versailles, où un véritable banquet s'est tenu...pendant que la population se serre la ceinture.

Le corps de Shana, 16 ans, a été retrouvé ce mercredi soir 20 septembre 2023 dans le quartier des Casernes à Saint-Pierre. La jeune fille était portée disparue depuis le samedi 16 septembre. Ce jour là, elle avait quitté son domicile à Saint-Denis pour se rendre chez une amie à Saint-Louis. Elle avait indiqué à son père qu'elle allait dormir chez une amie. Menée par la police, une enquête a été ouverte. Selon nos confrères de Réunion la 1ere, un homme a été placé en garde à vue au commissariat de Saint-Pierre dans le cadre de ces investigations

L'humanité qui rechigne à se désintoxiquer des énergies fossiles a "ouvert les portes de l'enfer", a dénoncé mardi le secrétaire général de l'ONU lors d'un sommet sur l'ambition climatique en l'absence remarquée des États-Unis et de la Chine.

La Semaine européenne du développement durable est un événement annuel qui se déroule à l’échelle de l’Europe, visant à sensibiliser et à promouvoir des actions concrètes en faveur de la durabilité. Engagée dans la transition écologique, La Cinor participe une nouvelle fois à cet évènement et propose différents ateliers.

Ce jeudi 21 septembre 2023, Matante Rosina laisse son parapluie de côté puisque pour elle les petites pluies de l'est se dissipent. Cependant, à la mi-journée, elle sent que les nuages vont s'emparer des hauts de l'île et peuvent même provoquer quelques averses dans l'après-midi. Dans les bas, les températures sont relativement chaudes, en revanche, dans les hauts, munissez-vous d'une petite laine tout de même.