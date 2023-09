Alors que les Français sombrent dans la précarité, le Président - roi festoie à Versailles

Depuis ce mercredi 20 septembre 2023, Emmanuel Macron, notre monarque républicain, accueille son homologue britannique, le nouveau roi d’Angleterre Charles III. Une visite organisée entre les deux États, alors que les Français continuent de subir l'inflation galopante, et sombrent dans la précarité. Une précarité que personne n'a probablement perçu depuis le Château de Versailles, où un véritable banquet s'est tenu... pendant que la population se serre la ceinture.

À Versailles, la République a mis les petits plats dans les grands : homard bleu (environ 60 euros le kilo), volaille de Bresse (un peu moins de 30 euros le kilo) et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés, ont été servis à la table des deux rois (le couronné et celui qui se comporte en tant que tel) dans une porcelaine de Sèvres…

Voilà un beau tableau de la France que Charles III a découvert. Peu importe s'il est bien loin de la réalité du pays actuellement.

Alors qu'un Français sur deux se prive régulièrement d'un repas faute d'argent, la population sera sûrement ravie d'avoir cotisé pour un dîner de pas moins de 160 invités triés sur le volet – qui, eux, ne subissent pas les méfaits de l'inflation.

Plan pauvreté : à La Réunion les associations et les élus n'y croient (vraiment) pas

Les cinq millions de pauvres du pays ont probablement été aux anges en découvrant les images de ce dîner fastueux, tandis que ces derniers se battent pour joindre les deux bouts.

Parmi les invités, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, l'écrivain Ken Follett ou encore l'ancien entraîneur de football Arsène Wenger…Forcément, on ne mélange pas "la foule illégitime", comme il aime appeler ses opposants, et les grands de ce monde.

- Président qui se rêve Roi -

Rien de tel que Versailles, symbole même du roi soleil et du faste de la monarchie française, pour tenir ce mauvais remake de 1789...Peut-être qu'Emmanuel Macron se rêve à siéger à Versailles lui-même. Cela fait en tout cas longtemps que ce dernier apparait, aux yeux des français, comme un monarque républicain.

Du mépris, encore et toujours, de la part d’Emmanuel Macron, les Français en sont que trop bien habitués.

Compte-t-il aborder avec le roi le quotidien de plus en plus difficile des Français ? Après tout, c'est un sujet qui devrait l'intéresser : ses propres sujets traversent eux aussi une crise économique et social terrible, avec les mêmes conséquences que l'on observe en France – en pire.

Comptent-ils discuter des manifestations qui ont agité le pays, au point de repousser la visite initialement prévue en mars ? Compte-t-il plaisanter sur la façon dont il a finalement réussi à imposer sa réforme par la force, et à coup de matraques - une technique qui s'était montrée tout aussi efficace pour casser les mouvements de grève britanniques fût un temps ?

Comptent-ils s'inquiéter du sort de toutes ces familles, victimes des politiques ultra-libérales de nos pays, perchés là-haut sur leurs trônes ? Difficile de l'imaginer.

Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas avec cette visite que le Président redorera son blason auprès des Français, bien au contraire. Mais il y a fort à parier que cela fait bien longtemps que la satisfaction et le bien-être des Français ne sont plus ses préoccupations.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com