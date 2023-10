Hébergement d'urgence, harcèlement scolaire, guerre, Ziskakan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 octobre 2023 : - Hébergement d'urgence : trouver une place, un véritable "grand raid" pour les familles et les victimes - "Kozé libéré", pour lutter contre le harcèlement scolaire - Guerre Israël-Hamas : "tout membre du Hamas est un homme mort", affirme Nétanyahou - Ziskakan revient à la sours au Téat Plein Air - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie après une matinée clémente

Hébergement d'urgence : trouver une place, un véritable "grand raid" pour les familles et les victimes

Dans quelques jours l'événement tant attendu par de nombreux Réunionnais débute à La Réunion : le Grand Raid. Pour accueillir ces milliers de traileurs, il faut bien sûr des places d'hébergement en hôtel ou encore en gîte. Mais des places allouées aux coureurs, ce sont des places d'urgence retirées pour les personnes victimes de violences conjugales. Un fait que dénonce l'Union des femmes réunionnaises (UFR). Au-delà de cette problématique, c'est également la saturation générale des hébergements d'urgence à La Réunion qui est mis en lumière, que cela concerne les victimes de violences ou les Réunionnais modestes et en grande précarité qui n'ont plus de quoi se loger

"Kozé libéré", pour lutter contre le harcèlement scolaire

Le collectif Stop Vif "Protégeons nos enfants" et l'association "Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi" organisaient ce mercredi 11 octobre 2023 un meeting dans la salle Candin à Saint-Denis pour dire "Stop au harcèlement scolaire". Parents, enfants et institutions étaient présents pour échanger, apporter des solutions afin de protéger les victimes et surtout témoigner.

Guerre Israël-Hamas : "tout membre du Hamas est un homme mort", affirme Nétanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est engagé mercredi à "détruire" le mouvement palestinien Hamas, responsable de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire de l'Etat d'Israël.

Ziskakan revient à la sours au Téat Plein Air

Kriké kraké ! Ce vendredi soir 13 octobre et ce samedi soir 14 octobre 2023, Ziskakan sera sur la scène du Téat Plein Air en compagnie de dalons et de marmailles pour contribuer comme toujours à la valorisation et à la propagation de la culture réunionnaise. De bon augure en amont de la journée internationale de la langue et de la culture créole, qui se déroulera le samedi 28 octobre

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie après une matinée clémente

Pour Matante Rosina, la matinée clémente cède la place à une après-midi nuageuse avec des averses potentielles. D'après elle, ce jeudi 12 octobre 2023, de la pluie pourrait concerner le littoral dans l'après-midi. Elles seront surtout concentrer sur le sud-est de l'île.