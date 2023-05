Pouvoir d'achat, Salazie, Mayotte, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 22 mai 2023 : - Pouvoir d'achat : les grands enseignes s'engagent à "diminuer les prix", les consommateurs attendent de voir - Salazie : pas de fermeture mais une circulation (parfois) en alternat pour sécuriser la route - Mayotte: les habitants de "Talus 2" se préparent à la démolition du bidonville - Bilan routier : 24 conduites en état d'ébriété et 10 permis suspendus sur les routes ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi, on sort les parapluies !

Pouvoir d'achat : les grands enseignes s'engagent à "diminuer les prix", les consommateurs attendent de voir

À La Réunion, selon les derniers chiffres, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5%. Cette augmentation est encore plus parlante pour les prix de l'alimentaire qui ont pris 1,6% en un mois. Il s'agit là de la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. Ces prix en augmentation frappent les Réunionnais, fortement impactés par la vie chère et l'inflation depuis plusieurs mois. Élisabeth Borne avait abordé le sujet lors de sa venue à La Réunion. A la suite d'une question de notre journaliste, elle avait répondu "attendre des industriels qu'ils baissent les prix pour les consommateurs". À La Réunion, Les grandes enseignes de La Réunion disent ne pas avoir attendu qu'industriels et distributeurs négocient. Elles affirment déjà pour agir pour "faire diminuer les prix". Ce n'est pas, loin s'en faut, le constat établit par les consommateurs au jour le jour.

Salazie : pas de fermeture mais une circulation (parfois) en alternat pour sécuriser la route

Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Depuis ce mercredi 17 mai 2023 au soir, la route de Salazie leur est en partie rendu. Les travaux en falaise se sont achevés le mardi 16 mai, comme l'avait annoncé Cyrille Melchior le jeudi 11 mai lors de la visite de la Première ministre, mais l'ensemble du chantier n'est pas achevé. À compter de ce lundi, même si la route n'est plus fermée à la circulation, il faudra composer avec des travaux de réfection du mur de gabions et de réfection de la chaussée. La circulation se fera en alternat sur certains créneaux.



Mayotte: les habitants de "Talus 2" se préparent à la démolition du bidonville

La nuit tombe dimanche sur le bidonville "Talus 2" de Majicavo, dans le nord de Mayotte, promis à une démolition imminente. "On est en train de voir tout ce qu'on peut sauver", se désole Ahmed Daoud, marteau et pince coupante à la main.



Bilan routier : 24 conduites en état d'ébriété et 10 permis suspendus sur les routes ce week-end

Pour le week-end du 19 au 21 avril 2023, au total, 408 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 70 excès de vitesse et 24 conduites en état d'ébriété ont été relevés. 10 permis ont été suspendus. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi, on sort les parapluies !

Ce lundi 22 mai 2023, Matante Rosina vous conseille de prendre votre parapluie. Ce n'est pas parce que le ciel est bleu le matin que l'après-midi il le restera. Au contraire. Elle voit dans sa boule de cristal que la pluie s'invite en ce début de semaine.