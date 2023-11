Agriculture, Madagascar Airlines, conflit israëlo-palestinien, culture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 novembre 2023 : - Mangues et letchis ne sont pas à la fête... les agriculteurs face aux difficultés de production - Madagascar Airlines : Mamy Rakotondraibe nommé président du conseil d'administration - Un mois après le 7 octobre, la terre brûle sous les pieds des Israéliens et des Palestiniens - La Kie Ibao présente sa dernière création : Goulapia ou la consommation sans faim - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Mangues et letchis ne sont pas à la fête... les agriculteurs face aux difficultés de production

Si les premiers letchis et premières mangues ont fait leurs apparitions sur les étals, ce n'est pas forcément signe que la saison est lancée. Pour la plupart des producteurs, le début des récoltes ne devrait pas commencer avant mi-novembre. Et cette année encore, ils font face à des difficultés de production liés au climat.

Madagascar Airlines : Mamy Rakotondraibe nommé président du conseil d'administration

Mamy Rakotondraibe a été nommé président du conseil d’administration (PCA) de Madagascar Airlines ce samedi 4 novembre. Cette nomination arrive après la démission de Rinah Rakotomanga annoncé vendredi et dans un contexte de crise ayant conduit la compagnie a suspendre ses vols internationaux dès la mi-novembre. Le nouveau PCA a été nommé par trois des administrateurs réunis en urgence en l'occurrence Mamy Rakotondraibe, Andry Rajaofetra et Andry Ramanampano­ha­rana.

Un mois après le 7 octobre, la terre brûle sous les pieds des Israéliens et des Palestiniens

Un mois après le choc suscité en Israël par l'attaque sanglante du Hamas et la guerre meurtrière qu'elle a enclenchée à Gaza, la terre brûle sous les pieds des Israéliens et des Palestiniens.

La Kie Ibao présente sa dernière création : Goulapia ou la consommation sans faim

Deux ans que la Konpani Ibao travaille sur cette pièce plus que jamais d’actualité puisque Goulapia explore notre perpétuel besoin de consommer… sans jugement et sans solution. Une pièce sur la vertigineuse voracité de notre époque, à découvrir cette semaine à la Fabrik et la semaine prochaine aux Bambous (Photos Sébastien Marchal).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Lundi, finalement la journée était assez ensoleillée mais aujourd'hui, mardi 7 novembre 2023, Matante Rosina sent que le temps va se dégrader vu les nombreux nuages au-dessus de sa tête dans l'est. En regardant au loin, elle voit qu'au nord ce n'est pas mieux. Les averses vont être fréquentes dans ces deux régions de l'île le matin. Les pluies vont également concerner les Hauts de l'île. Dans l'après-midi, le ciel est bien couvert sur l'ensemble du département.