CHU, grève, Canada, Run colorz et météo

CHU en grève : bloquer le réseau routier ne fera pas entendre raison au gouvernement

Les manifestations ont-elles encore le moindre impact ? Depuis plusieurs années désormais, battre le pavé ne semble plus avoir grand effet pour faire avancer les luttes, si ce n'est monter une partie de la population contre les manifestants. Car à part coincer les travailleurs dans les embouteillages, manifester ne semble plus avoir grand effet et certainement pas faire entendre raison au gouvernement.

Grève illimitée au CHU : l'intersyndicale va durcir le mouvement

Face aux grandes difficultés financières du CHU de La Réunion et des conditions de travail dégradées pour les soignants, l'intersyndicale a appelé à une grève illimité ce jeudi 9 novembre 2023. Depuis hier, les soignants tentent d'alerter sur la situation "catastrophique" de l'établissement par des rassemblements devant les CHU Nord et Sud. Une mobilisation qui va se durcir dans les prochains jours. Après des distributions de tracts qui ont générés des dizaines de kilomètres d'embouteillages jeudi, de nouvelles actions sont prévues ce vendredi et risquent de générer de nouvelles difficultés.

Des écoles juives de Montréal visées par des tirs, émoi au Canada

Des coups de feu ont été tirés sur deux écoles confessionnelles juives de Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessé, mais provoquant une onde de choc au Québec et un appel au calme des autorités.

Saint-Louis : Run colorz, le festival des cultures urbaines et du graffiti, s'installe à l'Etang

Le festival Run colorz de Saint-Louis fait son grand retour les 11 et 12 novembre 2023 pour une cinquième édition. La manifestation aura lieu dans le quartier de l'Étang. Elle vise à célébrer l’art urbain, dont le graffiti qui sera représenté par une quarantaine d’artistes. Au programme : démonstrations d'artistes, tournois de basket, initiations à l’art du déplacement, sports urbains tels que le roller et le skate, ainsi qu’une scène musicale accueillant des DJ de renom.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Au programme : soleil puis petites averses

Ce vendredi 10 novembre 2023 débute sous un soleil radieux, mais au fur et à mesure de la matinée, les hauteurs de l'île verront apparaitre les nuages typiques qui se forment sur les pentes. Matante Rosina est pratiquement persuadée que quelques averses pourraient apparaitre dans l'après-midi dans le sud de l'île. Le soleil de ce matin va vite faire grimper le thermomètre, Matante Rosina va activer son éventail. Le vent soufflera avec force sur les côtes exposées.