Saison cyclonique, stationnement, Gaza, Civis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 novembre 2023 : - La Réunion se prépare à l'impact (éventuel) d'un cyclone très intense - Saint-Denis : stationnement, verbalisation, lecteur de plaques, la Sodiparc dit tout - Gaza: opération de l'armée israélienne dans un hôpital, la pression internationale s'accentue - Civis : un village "Emploi handicap et prévention" organisé à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert et de la pluie

La Réunion se prépare à l'impact (éventuel) d'un cyclone très intense

Alors que la saison cyclonique démarre à La Réunion, de nombreux acteurs se sont réunis ce mercredi 15 novembre 2023 pour travailler sur la préparation de l'île à gérer l'arrivée d'un cyclone très intense. Dans un contexte de dérèglement climatique, où des cyclones toujours plus intenses pourraient s'approcher de La Réunion, le séminaire annuel Cyclonex s'est concentré sur la préparation de chaque acteur à agir en cas de phénomène particulièrement violent

Saint-Denis : stationnement, verbalisation, lecteur de plaques, la Sodiparc dit tout

Ces dernières semaines, de nombreux travaux sont menés dans le centre-ville de Saint-Denis rendant complexe le stationnement. Dans un entretien avec Imaz Press, Gérard Françoise, président de la Sodiparc, répond aux questions que se posent les usagers sur le stationnement et sur le système de verbalisation.

Gaza: opération de l'armée israélienne dans un hôpital, la pression internationale s'accentue

L'armée israélienne a effectué mercredi une opération dans le principal hôpital de Gaza avant d'en retirer ses soldats et ses chars, suscitant de vives inquiétudes et critiques à l'international sur le sort des patients et des milliers de civils pris au piège.

Civis : un village "Emploi handicap et prévention" organisé à Saint-Pierre

A l’occasion de la semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, la Fondation Père Favron, organisera le village "Emploi handicap et prévention". Cette action aura lieu le mercredi 22 novembre 2023 de 9h à 15h à l’Esplanade Claude Lorion, au Foyer Barbot à Bois d’Olives à Saint-Pierre

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert et de la pluie

Ce jeudi 16 novembre 2023, Matante Rosina va garder son parapluie à proximité. En regardant le ciel, elle observe les nuages qui grossissent à vue d'oeil, d'abord sur les pentes mais d'après elle, ils vont s'étendre rapidement sur l'ensemble du département. Il pourrait y avoir de fortes pluies et quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Conséquence, les températures affichées sur le thermomètre sont en légère baisse par rapport à la journée d'hier.