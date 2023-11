Ponts, congrès des maires, Dublin , Mégavalanche et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 novembre 2023 : - À La Réunion, 95% des ponts sont en bon état, 5% posent problème - Congrès des maires : un événement important, mais qui ne justifie pas la présence de 75 élus - Scènes de chaos à Dublin après une attaque au couteau - La mythique Mégavalanche va déferler sur Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle !

À La Réunion, 95% des ponts sont en bon état, 5% posent problème

Ce mercredi 22 novembre 2023, des fragments de béton sont tombés du pont du boulevard de l'Océan à Saint-Denis. Si aucun véhicule n'a été impacté, l'érosion de cet édifice où passent des milliers des véhicules par jour pose question. D'autant qu'à La Réunion, impossible de circuler sans la multitudes d'ouvrages enjambant les ravines. Embruns, vents... des facteurs qui peuvent expliquer ces détériorations. Toutefois la Région se veut rassurante, évoquant que "95% des ponts sont en bon état, seuls quatre ou cinq ouvrages posent problème". Tous ces ponts sont sous surveillance

Mais pourquoi avoir envoyé 75 élus de La Réunion au congrès des maires...

Le congrès des maires et des présidents d’intercommunalité s'est clôturé ce jeudi 23 novembre 2023 à Paris. Au programme : fêtes, balade sur la Seine, courses de Noël, petits fours, et des réunions tout de même pour la forme. Une belle façon pour de décompresser pour les 75 élus réunionnais qui ont fait le déplacement, en partie aux frais du contribuable, pendant que leurs administrés peinent à joindre les deux bouts.

Scènes de chaos à Dublin après une attaque au couteau

De violents heurts imputés à l'extrême droite ont éclaté jeudi soir à Dublin après une attaque au couteau qui a fait en milieu de journée plusieurs blessés dont trois enfants, dans laquelle la police écarte tout motif terroriste.

La mythique Mégavalanche va déferler sur Saint-Paul

La Mégavalanche aura lieu les 2 et 3 décembre 2023 sur le territoire de Saint-Paul. L'incontournable compétition de VTT se déroulera entre le sommet du Maïdo et Boucan Canot ainsi qu'à Savanna.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle !

Les cheveux de Matante Rosina sont ébouriffés avec ce vent ce vendredi 24 novembre 2023. Les vents peuvent atteindre les 70 km/h en rafales aujourd'hui. Dans l'est, le ciel est bien encombré et le l'humidité va s'installer sur le littoral. Dans l'ouest, en revanche, le temps est plus clément.