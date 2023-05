Violences, élevages bovins, Tina Turner, Assemblée nationale et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 mai 2023 : - Violences, agressions... les soignants (presque) sans protection - La Cour des comptes veut diminuer le cheptel bovin, les éleveurs péi se défendent - Tina Turner, légende du rock, est décédée à 83 ans - L'Assemblée Nationale bannit le mot "métropole" de ses textes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi gris

Violences, agressions... à La Réunion les soignants (presque) sans protection

Ce mercredi 24 mai 2023, le corps médical, à La Réunion comme dans l'Hexagone, s'est arrêté le temps d'une minute, pour rendre hommage à Carène Mézino, 38 ans et mère de famille. Cette infirmière a été agressée dans l'enceinte de l'hôpital de Reims. Grièvement blessée par arme blanche, elle n'a pas survécu. Un drame qui met au cœur la sécurité des soignants et du corps médical en général. Des professionnels de santé qui doivent faire face à une hausse des violences sans se sentir plus protégés.

La Cour des comptes veut diminuer le nombre de vaches, les éleveurs péi se défendent

Alors que la Cour des comptes a appelé à "définir une stratégie de réduction" du cheptel bovin pour diminuer l'empreinte carbone de la France, les coopératives réunionnaises appellent à différencier les situations entre l'Hexagone et La Réunion. Entre objectif d'autonomie alimentaire et exploitations "à taille humaine", les éleveurs se défendent.



Tina Turner, légende du rock, est décédée à 83 ans

La chanteuse Tina Turner, "la reine du rock'n roll", est morte "paisiblement" mercredi à 83 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé son agent.

L'Assemblée Nationale bannit le mot "métropole" dans un texte de loi

L'Assemblée nationale a voté ce mardi soir 23 mai 2023 un amendement pour bannir le terme "métropole" de ses textes dans le cadre de l'examen de projet de loi de programmation militaire. L'amendement a été déposé par le député guadeloupéen Olivier Serva.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi gris

Ce jeudi 25 mai 2023, Matante Rosina ne pourra pas faire ses lessives. Elle voit un ciel bien noir. Elle pense qu'il va pleuvoir surtout dans le sud de l'île. Il pourrait même y avoir quelques coups de tonnerre ! Matante Rosina est vraiment étonnée par ce temps, on est tout de même fin mai. Ailleurs, quelques averses pourraient aussi faire leur apparition et le temps reste bien gris.