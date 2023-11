Discriminations, Israël-Hamas, musique, agriculture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 novembre 2023 : - 32% des Ultra-marins déclarent avoir subi des discriminations - Israël-Hamas: nouvelles libérations d'otages et de prisonniers au cinquième jour de trêve - TIAS : lèr pou "Bataille" et rayonner davantage - Agricultures ultramarines : une rencontre inédite pour préparer l'avenir - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi ensoleillé

32% des Ultra-marins déclarent avoir subi des discriminations

L’Observatoire des inégalités a présenté ses conclusions du Rapport sur les discriminations en France ce mardi 28 novembre 2023. En France, une personne sur cinq dit avoir été discriminée au cours des cinq dernières années. Ce chiffre atteint 32% chez les personnes originaires de territoires ultra-marins, et 33% chez les descendants de natifs d’outre-mer.

Israël-Hamas: nouvelles libérations d'otages et de prisonniers au cinquième jour de trêve

Un nouveau groupe d'otages retenus à Gaza a été relâché mardi en échange de la libération de 30 Palestiniens emprisonnés par Israël, après la prolongation pour 48 heures de la trêve entre le Hamas palestinien et l'armée israélienne.

TIAS : lèr pou "Bataille" et rayonner davantage

En 2021, Tias sortait "Liens", un album évoquant le lien aux autres, à soi, à la culture, à la famille… Deux ans plus tard, dans [ʁɛjɔn] - prononcé "rayonne" -, le chanteur met en mots ses craintes et sa vision créole du monde qui l’inspire, nous invitant à chercher avec lui les clés de notre épanouissement. "Bataille", premier extrait des 6 titres composant l’EP annoncé pour le 1er mars prochain, sera disponible ce vendredi 1er décembre 2023

Agricultures ultramarines : une rencontre inédite pour préparer l'avenir

Dans l’objectif de co-construire sa feuille de route (2024-2029) pour les agricultures ultramarines, le Cirad s'est réuni à Montpellier les 27 et 28 novembre avec une trentaine de ses partenaires de l’outre-mer, représentants des régions Guadeloupe, Réunion, des collectivités de Martinique, Guyane, du département de Mayotte, de l’État et d’institutions partenaires. L’occasion de mettre en avant l’expertise développée au sein de ces cinq territoires d’outre-mer aux avant-postes de défis aussi bien agricoles qu’environnementaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi ensoleillé

Matante Rosina annonce une journée ensoleillée. Ce mercredi 29 novembre 2023, le ciel est bien dégagé dès le lever du jour et sur l'ensemble de l'île. Quelques petits nuages se baladent ici et là et ne gâchent pas cette belle journée. Il est quand même possible que de petites gouttes tombent dans les Hauts. Côté températures, elles sont quasiment identiques à celles de la veille.